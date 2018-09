WHO verkauft sich zum Saisonstart teuer

Obersuhl. Am Ende jubelten zwar die Gäste – die Handballer der HSG Werra WHO bekamen dennoch ihren wohl verdienten Applaus.

Mit 26:34 (12:17) unterlag der Landesliga-Aufsteiger bei der Saisonpremiere vor gut 200 Zuschauern in Obersuhl dem VfL Wanfried.

Es war ein absolut verdienter Sieg der ausgebufften Gästemannschaft. Schämen musste sich die Gastgeber für ihre Leistung aber nicht. Im Gegenteil. 20 Minuten in der ersten Halbzeit sowie 15 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit bewegte sich die WHO auf Augenhöhe. Doch 35 gute Minuten reichen in der Landesliga eben nicht aus, wenn man gegen den Tabellendritten der vergangenen Saison spielt.

Das weiß auch WHO-Trainer Hartmut Knaut, der dennoch nicht unzufrieden mit seiner jungen Mannschaft war. „Das war im Großen und Ganzen eine gute Geschichte. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Aber wir haben eben auch gesehen, was wir noch nicht können“, bilanzierte Knaut völlig treffend.

Mutig beginnt seine Mannschaft und nimmt das Herz in beide Hände. Florian Strümpf, der vor allem in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel macht und am Ende mit sechs Treffern bester Werfer seines Teams sein soll, gelingt der erste Treffer. Der 25-Jährige ist es auch, der den Aufsteiger nach 15 Minuten erstmals mit zwei Toren in Front wirft (9:7). Doch nachdem Vladimir Djuric nach 20 Minuten zum 10:10 ausgleicht, folgt der erste Hänger im Spiel der Gastgeber. Unkonzentriertheiten, Ballverluste und Fehlwürfe bestraft Wanfried konsequent. Zweimal der Halbrechte Paul Nemenco sowie der überragende Spielmacher Djuric schießen die Gäste mit 14:10 in Führung. 12:17 heißt es zur Pause.

Doch wer jetzt denkt, das Spiel sei gelaufen, hat die Rechnung ohne die tapferen Gastgeber gemacht. Knaut beordert die Abwehr ein Stück nach vorn, stellt auf 5:1 um und setzt Frantisek Chyba auf Djuric an. Das zeigt Wirkung, weil fortan auch WHO-Keeper Kevin Schottmann endlich einige Bälle zu fassen bekommt.

Über 14:19 kämpft sich der Aufsteiger durch Treffer von Strümpf und Chyba (je 2) sowie Benjamin Krause und Simon Streckhardts Siebenmeter auf 20:21 heran. Als dann Strümpf den Tempogegenstoß zum Ausgleich läuft, sehen die Schiedsrichter einen Schrittfehler. In Überzahl beim 20:22 lässt Streckhardt einen Siebenmeter liegen, und Jan-Uwe Berz verschießt einen freien Ball. Der Anfang vom Ende.

In der Schlussphase, als Knaut auf offene Deckung umstellt, wird das Ergebnis dann (zu) deutlich.

WHO: Schottmann, Ötzel - Krause 5, Raljic 1, Bach, Malsch, Berz 2/2, Strümpf 6, Schramm, Chyba 5, Streckhardt 4/4, Schneider 1, Reuchsel 1, Duric 1. Wanfried: Degenhardt, Krause - Werner, Milosavljevic 7, Lippold 3, Wunderlich 2, Denker 1, Ebel, Djuric 11/2, Bley, Nemenco 7, Wehr, Stradal 3.

Von Sascha Herrmann