Wolfhager Handballerinnen vor der drittletzten Hürde

Am Sonntag wieder im Einsatz: Annika Neurath tritt mit Hoof/Sand/Wolfhagen gegen Großenlüder/Hainzell an.

Hoof. Drei Spieltage vor Saisonende der Handball-Landesliga führen die Frauen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Germania Fritzlar II an. Diesen wollen sie am Sonntag mit einem Sieg gegen die HSG Großenlüder/Hainzell wahren.

Anpfiff in der Schauenburghalle in Hoof ist um 18 Uhr. Das Hinspiel entschied der Spitzenreiter knapp mit 28:26 für sich. Die Vereinigten drehten die Partie nach einem 11:18 zur Pause. „Das war schon eine Sensation. Wir waren in Durchgang eins einfach zu verkrampft, das darf uns nicht noch einmal passieren. Diesmal wollen wir von Anfang an die Initiative ergreifen,“ fordert Trainer Chris Ludwig. Hoof/Sand/Wolfhagen machte Großenlüder/Hainzell in den ersten 30 Minuten das Torwerfen einfach. Der Meisterschaftsanwärter lud den Tabellenvierten förmlich zum Abschluss ein. „Die Abwehrarbeit war nicht vernünftig, es gab zu viele Lücken in der Deckung“, erinnert sich Ludwig. Diesmal müsse die Einstellung eine andere sein. „Wichtig ist, dass wir die Partie hochkonzentriert angehen.“

Personell sieht es beim Spitzenreiter gut aus: Annika Neurath, die beim 39:18 in der Vorwoche bei Eintracht Baunatal fehlte, ist wieder dabei. Somit stehen Ludwig alle Spielerinnen zur Verfügung. (zis)