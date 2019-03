Zuversicht und Vorfreude bei der FSG Waldhessen

So unbedrängt sollte sie morgen nicht oft zum Wurf kommen: Die Vellmarerin Leonie Homburg führt die Torjägerliste der Landesliga an.

Rotenburg– Die Landesliga-Handballerinnen der FSG Waldhessen setzen ihren Kampf gegen den Abstieg gegen ein Spitzenteam fort. Am Samstag um 15.30 Uhr erwarten sie den Tabellendritten TSV Vellmar.

„Beim Spiel in Vellmar war ich krank. Deshalb weiß ich nicht so viele über den Gegner“, sagt FSG-Trainerin Simone Larsen Poulsen, „aber ich weiß, dass wir bereit sind.“ Das Training am Dienstag hat ihr richtig gut gefallen. „Da haben wir wieder versucht, das intensiv zu üben, was uns fehlt: mit Druck auf das gegnerische Tor zu spielen. Es ist wohl ganz gut gelaufen, denn Simone Larsen Poulsen wirkt zuversichtlich. Sie sagt: „Ich hoffe wirklich, dass wir gegen Vellmar mithalten können.“

Die Trainerin baut auch darauf, dass ihr Team vor vielen Zuschauern antreten kann: „Die erste und die zweite Männermannschaft spielen nach uns ja auch.“ Der Großkampftag in der Rotenburger Großsporthalle sollte doch ein paar Anhänger mehr als sonst üblich anlocken.

Die zuletzt zweimal in Folge erfolgreichen Waldhessinnen hätten eine ansprechende Kulisse verdient. Simone Larsen Poulsen sieht den Gast unter Erfolgsdruck, ihre Mädels hingegen könnten frei aufspielen.

Klar, die Vellmarerinnen gehen als Favorit in die Partie, eine weitere Last haben sie allerdings nicht zu tragen. Sie weisen schon sieben Minuspunkte mehr als der souveräne Tabellenführer Hoof/Sand/Wolfhagen auf - damit sind ihre Aufstiegschancen äußerst gering.

Die FSG Waldhessen braucht für den Fall, dass sich die Zahl der Absteiger auf vier erhöht, weitere Erfolge. Konkurrent Dittershausen liegt nur drei Zähler zurück. In einem Spiel wie gegen den TSV Vellmar „kann eigentlich alles passieren. Wir können gewinnen, aber auch mit zehn Toren verlieren“, sagt Simone Larsen Poulsen.

Auf jeden Fall ist für sie ein Sieg keine Pflicht. „Ich bin gespannt, wie es wird, ich freue mich drauf“, sagt sie. Und ergänzt: „Die Mädels sind ganz schön heiß.“

Dass die Vellmarerinnen nicht unverwundbar sind, hat zuletzt erst der TV Hersfeld bewiesen. Er unterlag lediglich mit 28:29 beim TSV. Die FSG Waldhessen hat in der Hinrunde zwar mit 22:30 in Vellmar verloren. Bis zur 50. Minute war die Partie allerdings eine knappe Angelegenheit.

Wichtig wird es sein, Vellmars Torjägerinnen Leonie Homburg und Elisa Nolte in den Griff zu bekommen. Nolte hat 85 Treffer in der laufenden Saison erzielt, Homburg sogar schon 107. Das ist der zweitbeste Wert in der Liga. Nur die Hersfelderin Luise Teichmann hat noch besser getroffen. Sie hat 120 Tore zu Buche stehen.

