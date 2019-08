41:26 - Bundesligist SC Magdeburg lässt Northeimer HC keine Chance

Es kam wie erwartet: Der eh nur äußerst kleine Pokaltraum währte für Handball-Drittligist Northeimer HC nur kurz.

Vor der doch etwas enttäuschenden Kulisse von nur 1100 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena verlor das Team von Trainer Carsten Barnkothe in der ersten DHB-Pokalrunde deutlich mit 41:26 (10:27) gegen den hohen Favoriten SC Magdeburg.

Bis auf die Langzeitverletzten Jannes Meier und Paul Hoppe sowie den noch urlaubenden Sören Lange schickte NHC-Coach Carsten Barnkothe seine beste Formation auf die „Platte“. Bei den Magdeburgern hatte Trainer Bennet Wiegert seine sechs Neuzugänge aufgeboten. Für den ersten Treffer zeichnete allerdings ein alter Bekannter des Erstligisten verantwortlich: Kreisläufer-Hüne Zeljko Musa traf zur Führung der Gäste.

Aber die Northeimer zeigten sich sehr selbstbewusst und couragiert in der Anfangsphase - und obendrein mit (noch) keinem Respekt vor dem haushohen Favoriten. Vor allem Malte Wodarz nicht. Von den ersten vier Treffern des NHC erzielte er allein drei, darunter auch die Führung des Barnkothe-Teams. Riesenbeifall von den Fans auf der Tribüne. Es sollte aber die einzige Führung der Südniedersachsen bleiben.

Denn danach kam der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison langsam und dann mit zunehmender Spielzeit immer mehr ins Rollen. Neben Musa zeichneten sich dabei vor allem National-Linksaußen Matthias Musche, Spielmacher Marko Bezjak und Neuzugang Filip Kuzmanovski aus. Die Angriffs-Maschinerie der Bördestädter war nun nicht mehr aufzuhalten: Von 6:4 zog der SCM über 10:6 (15.) auf 20:10 davon.

Rote Karte für Magdeburgs Erik Schmidt

Nach 24 Minuten war der Rückstand des NHC, der in manchen Situationen Pech im Abschluss hatte, erstmals auf eine zweistellige Zahl angewachsen. Zur Pause hieß es dann sogar 27:10 für die Magdeburger, die mit einem besonderen Schmankerl aufwarteten: Per Kempa-Trick traf Lukas Mertens zum Pausenstand.

Die zweite Hälfte begann mit einer harten Abwehraktion von Magdeburgs Ex-Hannoveraner Erik Schmidt gegen Wodarz. Folge: Rote Karte für den SCM-Neuzugang nach 33 Minuten. Danach ließen sich die NHCer keineswegs hängen, sondern boten dem SCM wieder etwas mehr Widerstand. „3:1 für den NHC in der zweiten Halbzeit“, heizte Hallensprecher Kevin Schiffer die Fans an. Am deutlichen Vorsprung des Budnesligisten änderte sich indes nichts mehr. Coach Wiegert gab allen Akteuren Einsatzzeit, während sich die Stars wie Musche Pausen gönnen konnten. Der SCM schaltete einen Gang runter, machte es schließlich nicht ganz so deutlich, wie es das Halbzeit-Ergebnis vermuten ließ.

Doch soviel stand fest: Ein Handball-Event erster Güte war es für den NHC, der mit einigen schönen Aktionen noch etwas die berühmte „Ergebnis-Kosmetik“ betreiben konnte und sich insgesamt wacker präsentierte, allemal – ein Jahr nach dem Pokalturnier mit dem THW Kiel.

NHC: Ulrich, Gobrecht, Wenderoth - Mönnecke, Schlüter, Iliopoulos 4, Seekamp 5, Springer, Hempel 3, Wilken 2, Gerstmann 3, Bode 1, Stöpler 3/2, Wodarz 5.

SCM: Thulin, Green - Musa 4, Chrapkowski 1, Bransche, Musche 3/1, Steinert 1, Pettersson 5/2, Hornke 6/1, Kuzmanovski 5, Schmidt 3, Mertens 6, Bezjak 4, Damgaard 3. gsd