Aufatmen bei Prokop: Keine Rücktritte im Handball-Nationalteam - Lemke nominiert, Reichmann verletzt

Dortmund - Bundestrainer Christian Prokop kann trotz der verpatzten Europameisterschaft und der Kritik an seiner Person weiter auf seinen Spielerstamm setzen.

"Es hat viele positive Treffen mit Nationalspielern gegeben, auch mit Bundesliga-Trainern und -Managern. Das war offen und positiv mit dem Ziel, die Kräfte für die WM zu bündeln", sagte der 39-Jährige bei einer Pressekonferenz in Dortmund. Auf die Frage, ob jemand zurückgetreten sei, antwortete Prokop mit einem deutlichen "Nein!".

Prokop hatte seinen Posten erst nach längerer Debatte behalten dürfen. Zum Aufgebot für die Länderspiele gegen Serbien am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund gehört auch Finn Lemke von MT Melsungen. Dessen Nicht- beziehungsweise dann Nachnominierung für die EM in Kroatien hatte für viel Wirbel gesorgt.

"Wir freuen uns sehr auf dieses reizvolle Doppel-Länderspiel gegen Serbien und auf die tollen Kulissen in Leipzig und Dortmund. Wir wollen unsere Fans begeistern und die Vorfreude auf die Heim-WM 2019 (alle Infos hier) schüren", sagte Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes (DHB).

Fünf Veränderungen im deutschen Team

Prokop hat für den Neustart nach der enttäuschenden EM fünf Veränderungen vorgenommen. Er berief Simon Ernst, Niclas Pieczkowski, Fabian Wiede, Matthias Musche und Tim Hornke in seinen 18er-Kader.

Das Hauptrunden-Aus des Titelverteidigers bei der EM in Kroatien im Januar ist für Prokop abgehakt. Ihm war nach dem EM-Debakel vom Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) eine zweite Chance gegeben worden. Er hatte das Amt erst im März 2017 übernommen. Sein Vertrag beim DHB läuft bis 2022.

Deutschlands Gegner Serbien

Im Kader der Serben stehen zahlreiche Spieler, die aus der Bundesliga bekannt sind, wie der frühere Berliner Petar Nenadic oder Kieler Marko Vujin. Die Serben beendeten die EHF EURO 2018 in Kroatien als Zwölfter und treffen in den Play-offs zur Weltmeisterschaft 2019 auf Portugal, das zuvor Polen eliminiert hatte. Trainiert werden die Serben von Jovica Cvetkovic. Das bislang letzte Duell mit der DHB-Auswahl gab es im Oktober 2015 beim Super Cup in Hamburg, als die deutsche Nationalmannschaft deutlich mit 37:26 die Oberhand behielt.

Karten für die Länderspiele gegen Serbien sind unter dhb.de/tickets sowie über die Hotline 01806/997723 (0,20 Euro/Anruf inklusive MwSt. aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,60 Euro/Anruf inklusive Mehrwertsteuer aus dem deutschen Mobilfunknetz) und an allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft

In einem Spezial finden Sie ausführliche Porträts der im folgenden aufgeführten Nationalspieler.

Handball: Die deutsche Nationalmannschaft Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), geb. 21.10.1984, 166 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), geb. 03.03.1991, 58 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), geb. 26.10.1986, 145 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), geb. 28.02.1993 © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), geb. 01.04.1993, 37 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), geb. 07.02.1995, 114 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum Mitte: Steffen Fäth (Füchse Berlin), 04.04.1990, 57 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), geb. 15.09.1992, 11 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), geb. 10.07.1989, 57 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), geb. 19.07.1986, 252 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), geb. 04.07.1989, 117 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), geb. 27.05.1988, 69 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), geb. 19.07.1995, 37 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), geb. 22.03.1989, 197 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), geb. 02.07.1991, 71 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Bastian Roscheck (SC DHfK Leipzig), geb . 24.02.1991. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Bundestrainer: Christian Prokop. Seit Februar 2017 Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, Nachfolger von Dagur Sigurdsson © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft: In der oberen Reihe steht Physiotherapeut Dennis Finke (von links) neben den Nationalspielern Jannik Kohlbacher, Marian Michalczik, Hendrik Pekeler, Finn Lemke, Patrick Wiencek, Fabian Wiede, Fabian Wiede sowie neben dem Team-Manager Oliver Roggisch. In der mittleren Reihe steht Physiotherapeut Peter Gräschus (von links) neben dem Mannschaftsarzt Kurt Steuer, Julius Kühn, Steffen Weinhold, Philipp Weber, Steffen Fäth, dem Teamkoordinator Volker Schurr, dem Co-Bundestrainer Alexander Haase sowie dem Bundestrainer Christian Prokop. In der unteren Reihe sitzten Maximilian Janke (von links), Bastian Roscheck, Patrick Groetzki, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Andreas Wolff, Rune Dahmke, Uwe Gensheimer, Paul Drux und Kai Häfner nebeneinander. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB/FRA), Matthias Musche (SC Magdeburg)

Rückraum links: Steffen Fäth (Füchse Berlin), Julius Kühn (MT Melsungen), Finn Lemke (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Simon Ernst (VfL Gummersbach), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tim Hornke (TBV Lemgo) - der Melsunger Tobias Reichmann verzichtet verletzt

Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)