Handball WM: Favoriten feiern – und die Prominenz fiebert mit

Die Vorrunde bei der Handball-WM ist Geschichte. Am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, waren auch die letzten Spiele der Gruppen A, B und D beendet. Auffälligkeiten dieser Vorrunde.

Überzeugende Favoriten: Die vermeintlich besten Mannschaften gaben sich keine Blöße. Neben Frankreich und Deutschland zogen auch die hoch eingeschätzten Spanier und Kroaten, Co-Gastgeber Dänemark sowie Schweden und Norweger souverän in die Hauptrunde ein.

Begeisterte Prominenz: Zur Weltmeisterschaft mischen sich längst nicht nur WM-Botschafter wie Pascal Hens, Henning Fritz und Stefan Kretzschmar unter die Zuschauer. Auch Sportstars, Spitzenpolitiker und Schauspielgrößen hat das Handball-Fieber gepackt.

In Kretzsches Dunstkreis unterhält etwa der bekannte Berliner Komiker Kurt Krömer die Fans auf Instagram. Und Nico Kovac, der Coach des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, erlebte schon einen Sieg seiner kroatischen Landsleute in der Münchner Olympiahalle live vor Ort.

+ Fiebert mit Landsleuten: Niko Kovac. © Sven Hoppe/dpa

Paraden ohne Ende: Zwar konnte sich auch der Deutsche Andreas Wolff schon etliche Male auszeichnen, die besten Werte weist aber der Däne Niklas Landin auf. Der Superstar vom THW Kiel steht bei rund 50 Prozent gehaltener Bälle.

Taktische Mittel: In der Bundesliga wechseln immer mehr Mannschaften den Torwart für einen siebten Feldspieler aus. Dafür entscheiden sich bei der WM jedoch nicht alle Trainer. Allerdings: Bei eigener Unterzahl gibt es kaum ein Team, das den Schlussmann nicht herunter nimmt. Für die Angriffsformation sind die meisten Teilnehmer um eine Gleichzahl bemüht.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Volle Hallen: Da spielt Russland gegen Korea – und in der Mercedes-Benz-Arena feuern mehr als 10.000 Zuschauer die beiden Teams an. „Es war der richtige Weg, in die großen Städte zu gehen“, sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Für sämtliche Partien in Deutschland wurden mehr als 500 000 Tickets abgesetzt. So steht schon jetzt fest, dass es bei der Handball-Weltmeisterschaft einen Besucherrekord geben wird. Denn in Dänemark wurden „nur“ 350.000 Karten verkauft.

Ein Brasilianer in Torlaune: Bis zur Weltmeisterschaft dachten einige Fans, ein Toledo sei ein Auto. Nun wissen sie, dass Toledo, Vorname Jose, ein wurfgewaltiger Angreifer ist. Der Südamerikaner erzielte mehr Feldtore als Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer.

So endete die deutsche Vorrundengruppe A