Interview mit Ex-Welthandballer Daniel Stephan 25 Jahre nach Gewinn von EM-Bronze: Zusammenhalt war extrem gut

Von: Björn Mahr

Großer Erfolg: Bundestrainer Heiner Brand (links) feiert mit dem Nationalteam 1998 bei der Europameisterschaft in Südtirol die Bronzemedaille. © Imago/Heuberger

Genau heute vor 25 Jahren überraschte die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit dem Gewinn der EM-Bronzemedaille in Südtirol.

Kassel – 3000 Fans unterstützten damals das Team des neuen Bundestrainers Heiner Brand in Bozen und Meran. Der überragende Mann in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war Rückraumstratege Daniel Stephan. Der heute 49-Jährige wurde seinerzeit zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt. Später wurde er noch als Welthandballer des Jahres 1998 ausgezeichnet. Wir blicken mit Stephan noch einmal zurück – und auch ein bisschen in die Gegenwart.

Vor 25 Jahren begeisterten die deutschen Handballer bei der EM mit Platz drei in Südtirol. Welche Erinnerungen haben Sie an das Turnier?

Nur gute. Das war das erste Turnier unter dem neuen Bundestrainer Heiner Brand. Er hat mir von Beginn an viel Vertrauen gegeben. Und es hat super geklappt. Wir hatten eine tolle Stimmung im Team, das Turnier hat sich gut für uns entwickelt. Trotz der Sache mit dem Trikot.

Wertvollster Spieler der EM 1998: Daniel Stephan. © Imago/Heuberger

Was hat es damit auf sich?

Beim Spiel gegen Litauen hatte unser Rückraummann Henning Siemens das falsche Trikot dabei. Weil es aber einen Stromausfall gab, hatten wir noch ein paar Minuten Zeit, das richtige aus dem Hotel zu holen.

Wie ging es bei der EM weiter?

Im Halbfinale ist uns dann nicht gelungen, ein Mittel gegen die spanische 5:1-Deckung zu finden. Der Gewinn der Bronzemedaille einen Tag später nach Verlängerung gegen Russland war aber ein Riesending.

Es wurde also kräftig gefeiert?

Von Kretzsche (Stefan Kretzschmar, d. Red.) waren ein paar Kumpels dabei. Die haben sich direkt daran gemacht, den Spielern die Haare zu färben. Ich musste erst mal zur Doping-Kontrolle. Aber auch meine Haarpracht hatte schon eine neue Farbe bekommen. Heute wäre das undenkbar gewesen.

Ein solches Turnier im Spät-Frühling ist mittlerweile kaum noch vorstellbar. Wie haben Sie es erlebt?

Es hat alles Vor- und Nachteile. Wir waren es damals gewohnt, im Juni zu spielen. Allerdings waren wir nach Saisonende mit Heiner erst einmal zur Regeneration in Estepona in Spanien. (schmunzelt) Ich weiß das noch, weil ich mit dem eingebürgerten Bogdan Wenta dort Tennis gespielt habe – und er hat keine Rückhand gespielt. Dabei sollte das Spiel auf seine Rückhand Teil meines Plans sein. Bei der Europameisterschaft herrschte dann auf den Rängen eine tolle Stimmung. Das hatten wir gar nicht erwartet, nachdem wir die WM im Jahr zuvor verpasst hatten.

Später wurden Sie zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt. Inwiefern war die Europameisterschaft Ihr internationaler Durchbruch?

Das war er auf jeden Fall. Mich kannte man international bis dahin noch nicht so viel. Ich habe viel Vertrauen bekommen und versucht, viel Verantwortung zu übernehmen. So habe ich es geschafft, gute Leistungen für das Team zu bringen.

Sie sind Jahre später mit der Goldenen Generation noch Europameister geworden. Was hat diese Mannschaft ausgezeichnet?

Der Zusammenhalt im Team war extrem gut. Damals gab es das noch nicht, dass die Spieler Kopfhörer auf und permanent auf ihre Handys geschaut haben. Wir hatten es etwas einfacher – in Anführungszeichen. Wir mussten uns noch miteinander beschäftigen. Heiner hat uns den richtigen Weg geebnet. Wir sind zwar auch mal ausgebüxt, also nicht bei solchen Turnieren, er wusste aber, dass er sich immer auf uns verlassen kann.

Wie hat sich der Spitzenhandball seither entwickelt?

Die Geschwindigkeit, die Athletik – diese Sachen sind weiter nach vorn gekommen. Die Hallen sind größer geworden. Handballer stehen mehr in der Öffentlichkeit. Vieles ist professioneller geworden. Der Kontakt zu den Fans ist nicht mehr so persönlich. Allerdings haben es die Spieler heutzutage auch nicht leicht. Im Zeitalter von Facebook und Instagram kannst du nach einem Spiel nicht in die Disko gehen.

Haben Sie Gefallen am Spiel mit dem siebten Feldspieler?

Überhaupt nicht. Aus meiner Sicht sollte die Regeländerung sofort zurückgenommen werden. Ich kann jeden Trainer verstehen, dass er dieses Mittel nutzt. Doch die Attraktivität des Spiels leidet darunter. Die Teams scheuen das Risiko.

Sie haben es erwähnt. Der Sport lebt vor allem vom Tempo. Fehlt Ihnen im Handball etwas?

Nein. Grundsätzlich gibt es aber auch im Handball nicht mehr die Typen mit Ecken und Kanten. Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich finde, dass es in einer Handball-Mannschaft eine klare Hierarchie braucht.

Zur kommenden Saison ist in der Handball-Bundesliga die Einführung des Videobeweises geplant. Wie sehr freuen Sie sich darauf?

Gar nicht. Handball ist ein so schneller Sport, dass man auch mit Fehlentscheidungen leben muss. Ich hoffe, dass in der kommenden Saison nicht pro Halbzeit viermal der Videobeweis bemüht wird.

Im August werden Sie 50 Jahre alt. Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Ich bin vor zweieinhalb Jahren Vater geworden. Deshalb ist das Wichtigste, dass es der Familie gut geht. Ich habe Spaß am Leben. Als Handballprofi habe ich immer an der Sonnenseite des Lebens gestanden. Jetzt bin ich froh, dass ich mit meinem Vorsitz im Verein „OWL zeigt Herz“ etwas zurückgeben kann. (Björn Mahr)

Zur Person: Daniel Stephan Daniel Stephan (49) stammt aus Duisburg-Rheinhausen. 1994 wechselte er zum TBV Lemgo, bei dem er zu einem Top-Handballer reifte. 1998 wurde Stephan Welthandballer. Er gewann viele nationale und internationale Titel (u.a. Europameister 2004). Ex-Handballer wie Markus Baur, Achim Schürmann und Filip Jicha gehören bis heute zu seinen besten Freunden. Der passionierte Golfer ist Vorsitzender des Vereins „OWL zeigt Herz“, der mit diversen Projekten in den Bereichen Sport, Musik und Kultur Kinder und Jugendliche fördert. Stephan, der in Lemgo lebt, ist Ehemann und Vater eines Kindes.