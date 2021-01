Handball-WM: Deutschland - Spanien im Live-Ticker - vorgezogenes Finale für die DHB-Auswahl

© MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de

Für die deutschen Handballer geht es bei der WM schon um alles. Im ersten Hauptrunden-Duell gegen Spanien muss unbedingt ein Sieg her. Das Spiel im Live-Ticker.

Showdown bei der Handball-WM* : Deutschland gegen Spanien , Donnerstag, 20.30 Uhr*

: gegen , Donnerstag, 20.30 Uhr* Für die DHB* -Auswahl steht gegen die erfahrenen Spanier vor einer großen Aufgabe und braucht einen Sieg.

steht gegen die erfahrenen Spanier vor einer großen Aufgabe und braucht einen Sieg. Wir begleiten das Prestigeduell im Live-Ticker.

Deutschland - Spanien -:- (-:-)

Deutschland: Johannes Bitter, Andreas Wolff - Kai Häfner, Fabian Böhm, Paul Drux, Julius Kühn, Juri Knorr, Philipp Weber, David Schmidt, Uwe Gensheimer, Marcel Schiller, Patrick Groetzki, Timo Kastening, Sebastian Firnhaber, Johannes Golla, Moritz Preuss Spanien: Rodrigo Corrales, Gonzalo Perez de Vargas - Daniel Dujshebaev, Viran Morros, Raul Entrerrios, Daniel Sarmiento, Alex Dujshebaev, Jorge Maqueda, Aitor Arino, Angel Fernandez, Aleix Gomez, Ferran Sole, Adria Figueras, Gedeon Guardiola, Ruben Marchan, Joan Canellas Zeitstrafen:

Update vom 21. Januar, 20.10 Uhr: Verlieren verboten! Das Duell zwischen Deutschland und Spanien könnte auch ein K.o.-Spiel sein, im ersten Hauptrunden-Spiel geht es schon um alles. „Wir wissen, dass man mit zwei Niederlagen keine große Chance mehr hat weiterzukommen“, sagte Torwart-Oldie Johannes Bitter. „Deshalb geht es um viel.“ Und Rückraumspieler Paul Drux prophezeite: „Das ist ein Do-or-Die-Spiel für uns, für die Spanier aber auch. Von daher wird sehr viel Feuer drin sein.“

Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Bundestrainer Gislason streicht gegen Spanien Rückraumspieler

Update vom 21. Januar, 20 Uhr: Das Aufgebot der DHB-Auswahl ist da. Bundestrainer Alfred Gislason setzt im ersten WM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Europameister Spanien mit nur einer Ausnahme auf den gleichen Kader wie bei der Niederlage gegen Ungarn. Lediglich Kreisläufer Moritz Preuss vom SC Magdeburg steht neu im Aufgebot. Der 25-Jährige ersetzt Rückraumspieler Antonio Metzner vom HC Erlangen.

Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland feierte letzten Titel gegen Spanien

Update vom 21. Januar, 19.55 Uhr: Das DHB-Team erinnert sich noch gerne an die Duelle mit Spanien bei der EM 2016 zurück. Im Auftaktspiel unterlag Außenseiter Deutschland den Spaniern mit 29:32. Doch beide Teams sahen sich wieder - im Endspiel. Die von Dagur Sigurdsson prächtig eingestellte DHB-Auswahl, mit einem überragenden Andreas Wolff im Tor, spielte sich in einen Rausch. 24:17 hieß es am Ende - der Sensationstitel für die Bad Boys war perfekt. Eine Niederlage heute könnte aber schon alle Träume zerstören, dann wäre ein Wiedersehen wohl fast ausgeschlossen.

Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Team gegen Spanien - Ausgangslage wird immer kniffeliger

Update vom 21. Januar, 19.33 Uhr: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht vor dem Duell gegen Spanien extrem unter Druck. Vor dem Anwurf in knapp einer Stunde haben die anderen Gruppengegner ihre ersten Partien in der Hauptrunde schon gespielt. Polen fertigte wie erwartet Uruguay mit 30:16 ab, gerade eben gewann Ungarn mit 29:23 gegen Brasilien. Ungarn hat damit schon sechs Punkte auf dem Konto.

Auf Ausrutscher der Konkurrenz brauchen die DHB-Männer also nicht zu warten. Es gilt die eigenen Hausaufgaben zu machen, gegen Spanien zählt nur ein Sieg.

Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Team glaubt an Sieg gegen Spanien

Update vom 21. Januar, 18.40 Uhr: Vor allem in der Abwehr muss sich die DHB-Auswahl heute gegen Spanien mächtig steigern, um nicht wie bei der EM im Vorjahr unterzugehen. Damals setzte es in der Vorrunde gegen den späteren Titelträger eine herbe 26:33-Schlappe. Auch bei der EM 2018 war die deutsche Mannschaft beim 27:31 im entscheidenden Hauptrundenspiel chancenlos.

„Wir müssen vieles besser machen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Wir brauchen einen optimalen Tag, um Spanien zu schlagen“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. So wie beim 24:17 im EM-Finale vor fünf Jahren. Die Erinnerung daran und das Wissen um die eigene Stärken sollen die Mannschaft beflügeln. „Das Turnier geht weiter, und wir haben noch alle Chancen. Darauf müssen wir uns jetzt besinnen“, sagte Paul Drux. Und Kapitän Uwe Gensheimer ergänzte: „Für uns spricht, dass wir noch einiges besser machen können.“

Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland gegen Spanien - Verlieren verboten

Update vom 21. Januar, 17.35 Uhr: Für die deutschen Handballer geht es heute Abend gegen Spanien fast schon um alles. Heute zählt nur ein Sieg, um das Weiterkommen ins Viertelfinale in den eigenen Händen zu haben. Eine Niederlage wäre fast mit dem vorzeitigen K.o. gleichzusetzen.

Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Star Drux fordert „Abgezocktheit“ gegen Spanien

Update vom 21. Januar, 13.08 Uhr: „Ruhig und abgezockt spielen, eine starke Torhüter-Leistung und in der Abwehr zupacken - ich glaube, dann kriegt man sie schon“, meint DHB-Star Paul Drux im Eurosport-Interview über die deutschen Chancen heute Abend gegen Spanien.

Einfach gesagt - aber ob das so leicht klappt? So viel ist sicher: Es wird ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason. Wir sind schon gespannt und heute Abend im Live-Ticker dabei.

Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland muss gegen Spanien ran

Kairo - Mit einem Sieg gegen Ungarn hätte sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde schaffen können. Doch der einzige echte Test der bisherigen WM ging mit 27:28 hauchdünn verloren - deshalb steht die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason* nun mächtig unter Druck.

Handball-WM: Deutschland - Spanien im Live-Ticker - DHB-Team zum Siegen verdammt

Das DHB-Team* kämpft in der Hauptrunde gegen Spanien, Polen und Brasilien um den Einzug ins Viertelfinale. Fürs Weiterkommen braucht es aufgrund der Gruppenkonstellation wohl drei Siege. Das erste der drei Duelle ist wohl gleich das Schwerste. Das Team der Spanier ist gespickt mit Stars und hat unglaublich viel Erfahrung. Die Dominanz früherer Tage strahlt das Team allerdings nicht mehr aus, das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei 31,3 Jahren.

Das deutsche Team muss sich im Vergleich zum Ungarn-Spiel aber deutlich steigern, wenn es den Spaniern gefährlich werden will. „Uns ist bewusst, dass wir für das Weiterkommen wahrscheinlich die nächsten drei Spiele gewinnen müssen“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer, „und damit wollen wir gegen Spanien beginnen.“

Handball-WM: Deutschland - Spanien im Live-Ticker - Schlechte und gute Erinnerungen an die Iberer

Torhüter Johannes Bitter ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. „Sie machen wenig Fehler, da muss so gut wie alles passen. Wir müssen einen sehr guten Tag haben. Jeder von ihnen hat so eine Schlacht schon mal gespielt und gewonnen.“ Das letzte Mal liegt erst ein Jahr zurück - bei der EM 2020 setzte es für Deutschland eine herbe Vorrunden-Pleite. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, gab sich Paul Drux kämpferisch.

Auch die Spanier haben in der Vorrunde noch nicht vollends überzeugt, gegen Brasilien reichte es nur zu einem Unentschieden. Ein nostalgischer Blick in die Vergangenheit weckt ebenfalls Hoffnung. Bei der EM 2016 holte die deutsche Mannschaft nach einem sensationellen Finalsieg gegen Spanien ihren letzten großen Titel. (epp mit sid) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.