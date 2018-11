Diagnose bestätigt: MT monatelang ohne Maric

+ © Marco Wolf/Archiv/nh Aua: Marino Maric kühlt in Stuttgart den lädierten Wurfarm. Archivfoto: Marco Wolf/nh © Marco Wolf/Archiv/nh

Die neuerliche Schreckensmeldung wurde am Freitag bestätigt: Bei Kreisläufer Marino Maric vom Handball-Bundesligisten MT Melsungen ist tatsächlich am Wurfarm die Bizepssehne am Ellenbogen abgerissen.