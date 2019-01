Unterwegs bei der Handball-WM in Berlin: Interview endet mit einer SMS

Gedacht ist der Artikel so: Ein ehemaliger Bundesliga-Handballprofi aus Frankreich kehrt als Kommentator für das französische Fernsehen zur WM nach Deutschland zurück.

Und berichtet, wie ihn die Zeit in Gummersbach geprägt hat. Zwar gibt Francois-Xavier Houlet auch solche Einblicke in sein Leben, das Gespräch nimmt aber dann einen etwas anderen Verlauf. Doch der Reihe nach.

Houlet erscheint in der Berliner Arena so, wie ihn die Zuschauer des Kanals BeIN-Sports am besten kennen: schwarzer Anzug, Weste, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Sein Kommentatoren-Kollege Thomas Villechaize trägt eine blaue Kombination, sobald sie auf Sendung sind. „140 Spiele pro Jahr begleiten wir, Liga, Champions League und so weiter“, erläutert Houlet, „und bei jeder Übertragung kommt mindestens einmal Gummersbach vor.“

Zeit in Gummersbach

Acht Jahre prägte er als Spieler das Geschehen bei den Oberbergischen – von 1999 bis 2007. Er hatte einige prominente Kollegen wie seinen Landsmann Daniel Narcisse an seiner Seite. Der 49-jährige Houlet, den Freunde nur Zouzou rufen, erklärt rückblickend: „Es war eine gute, aber auch eine intensive Zeit.“ Klar, Gummersbach litt immer mal wieder unter finanziellen Problemen. Nach Abschluss seiner Karriere wurde Houlet Geschäftsführer beim VfL, bis sich der Altmeister 2009 von ihm trennte.

Trotz des enttäuschenden Endes hegt Houlet keinen Groll gegen die alte Wahlheimat – im Gegenteil: „Ich vermisse Deutschland. Ich bin viel zu selten hier.“ Er erzählt von Freunden, die in Gummersbach leben. Er erinnert sich, dass er seine drei Kinder Kenza, Chloé und Lola in Gummersbach allein zur Schuhe gehen lassen konnte. „Das hätte ich mich in Frankreich nicht getraut.“

Mittlerweile wohnt der aus Paris stammende Houlet in Deauville in der Normandie. In seiner Heimat fehlt ihm vor allem der deutsche Pragmatismus. „Die Deutschen erkennen schnell die Realität und erarbeiten zusammen eine Lösung. Bei uns werden Probleme erst mal versteckt. Und wenn eine Lösung da ist, kommt von mehreren Seiten wieder Kritik.“ In den nächsten zwei Wochen ist er solche Themen wie die Gelbwesten-Proteste nicht los – sie sind ihm aber zumindest nicht ganz so nah. Er möchte über Handball reden.

Gespräch über alte Weggefährten

Houlet spricht über den lange am Fuß verletzten Superstar Nikola Karabatic, der am Wochenende eher unerwartet zur französischen Mannschaft gestoßen ist. „Ich habe ihn vor zwei Wochen beim Training getroffen. Da hat er mir gesagt, dass er schon fit sei. Es ist dennoch für das Team eine große Überraschung, dass er schon jetzt hier ist.“

+ Sead Kurtagic © privat/nh Und Houlet spricht auch über alte Weggefährten. Erst beim Auftaktspiel der Franzosen habe er über den ehemaligen VfL-Kameraden und Ex-Melsunger Sead Kurtagic gesprochen. Denn: Die Partie wurde von dessen schwedischem Cousin Mirza Kurtagic geleitet.

Houlet betont, dass er die ganze Familie Kurtagic sehr schätzt. Er erkundigt sich nach Sead, der mittlerweile beim Fuldabrücker Landesligisten Dittershausen als Coach tätig ist. Über das Reporter-Handy werden sich kurzerhand per SMS herzliche Grüße geschickt.

Beim 49-Jährigen kommt immer mehr der Sportjournalist durch. Er möchte wissen, wie sich Heiko Grimm als MT-Trainer schlägt. Wie es in Melsungen läuft. Es geht um dies und das. Bis er vor die Kamera muss.

