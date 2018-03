Final Four 2018: Tickets, Ergebnisse & Live-TV - das Handball-Pokal-Halbfinale in Hamburg

Im DHB-Pokal-Halbfinale treffen die Rhein-Neckar Löwen auf den SC Magdeburg. Im zweiten Halbfinale des Final Four 2018 spielt Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar.

Das ergab die Auslosung am gestrigen Abend im Anschluss an die letzte Viertelfinalbegegnung zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Magdeburg, Cup-Sieger 2016, gewann am Mittwoch in einem spannenden Pokal-Viertelfinale bei den Füchsen Berlin mit 30:29 (17:16). Robert Weber war vor 8878 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 14 Toren der herausragende Spieler.

Der deutsche Handball-Meister aus Mannheim hatte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig locker mit 35:23 (17:8) durchgesetzt. Hannover-Burgdorf gewann gegen EHF-Cup-Gewinner Frisch Auf Göppingen mit 31:30 (16:12).

Die HSG Wetzlar hatte sich im Viertelfinale gegen den TVB Stuttgart mit 25:21 (11:9) durchgesetzt und feierte damit den größten Vereinserfolg seit 17 Jahren: 2001 hatten sie bereits das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal erreicht.

DHB-Pokal-Viertelfinale: Ergebnisse im Überblick

HSG Wetzlar vs. TVB 1898 Stuttgart 25:21 (11:9)

TSV Hannover-Burgdorf vs. FRISCH AUF! Göppingen 31:30 (16:12)

Rhein-Neckar Löwen vs. SC DHfK Leipzig 35:23 (17:8)

Füchse Berlin vs. SC Magdeburg 29:30 (16:17)

Final Four 2018 - die Auslosung

Die Halbfinals für das REWE Final Four am 5. und 6. Mai in Hamburg wurden am 7. März von dem Diskuswerfer und bekennenden Handballfan Robert Harting gezogen.

Samstag, 05. Mai 2018

15:15 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar

18:00 Uhr: SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

Sonntag, 06. Mai 2018

11.45 Uhr: Finale um die Deutsche Amateur-Pokalmeisterschaft

15:15 Uhr: Finale um den DHB-Pokal 2017/18

Final Four 2018: Handball live im TV und im Stream

Die Ansetzung der Halbfinalpaarungen kann sich nach Abstimmung mit den übertragenden Sendern Sky und ARD ändern.

Das 1. Halbfinale und das Finale um den DHB-Pokal 2018 werden erstmals live in der ARD gezeigt. Das 2. Halbfinale überträgt Sky. Auch die ARD-Paarungen werden parallel vom Rechtinhaber Sky live übertragen.

Wer bei Sky ein Abo abgeschlossen hat, der kann auch auf das Live-Stream-Angebot von Sky Go zurückgreifen. Sky Go kann über PC und Laptop im jeweiligen Internetbrowser sowie über Tablet und Smartphone über die Sky Go-App empfangen werden. Die entsprechende Applikation kann kostenfrei im iTunes-Store (Apple-Geräte) und Google-Play-Store (Android-Geräte) heruntergeladen werden.

Final Four 2018: Tickets kaufen

Seit 1994 wird das DHB-Pokalfinale an einem Wochenende als Final-Four-Turnier ausgetragen - es gilt als eine der Spitzenveranstaltungen des deutschen Handballsports und einer der Saisonhöhepunkt der DKB Handball-Bundesliga.

Stimmen zum Einzug ins Final Four 2018

In einem Video der Rhein-Neckar Löwen äußern sich Patrick Groetzki und Alex Petersson zum Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Für Björn Seipp, Geschäftsführer der HSG Wetzlar, ist Hannover klarer Favorit: „Wir sind Außenseiter. Aber natürlich hofft man auf eine Chance gegen Hannover. Wenn man sieht, dass es im ersten Saisonspiel ganz, ganz knapp war, dann wissen wir, dass wir gegenhalten können.“ Trainer Kai Wandschneider betonte: "Hannover steht in der Liga ganz zweit oben, und sie sind haushoher Favorit. Trotzdem hat man immer, gerade im Pokal auf neutralem Platz, egal gegen wen, eine Chance."

In Hannover äußerte sich Trainer Carls Ortega zur Auslosung in Berlin: „Ich habe es irgendwie geahnt, dass wir auf Wetzlar treffen. Das wird ein spannendes Duell, denn wir haben in der Liga gesehen, dass beide Teams auf Augenhöhe agieren.“ Kapitän Kai Häfner sagte: „Ich bin mir sicher, dass das ein hartes Spiel wird, denn Wetzlar ist ein sehr guter Gegner. Wir freuen uns drauf und werden bereit sein.“