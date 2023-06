Final Four in Köln: SC Magdeburg will Champions-League-Titel holen

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

In der Handball-Champions-League findet am Samstag und Sonntag das Final Four statt. Hier finden Sie alle Infos zum Showdown in der Königsklasse:

Der SC Magdeburg hofft auf den ganz großen Coup! Der Handball-Bundesligist nimmt als einzige deutsche Mannschaft am Final Four der Champions League teil. Am Samstag (17. Juni) findet in der Kölner Lanxess Arena zunächst das Halbfinale gegen den FC Barcelona statt.

Handball-Champions-League: Spielplan, Teilnehmer, TV – MANNHEIM24 hat alle Infos zum Final Four in Köln zusammengefasst.

Das Finale um den Titel in der Königsklasse steigt dann am Sonntag um 18 Uhr. (nwo)