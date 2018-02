Leipzig-Coach Biegler: Rückkehr an die Seitenlinie in der Handball-Bundesliga

Kassel. Zwei Jahre lang stand Michael Biegler nicht mehr bei einem Bundesligisten an der Seitenlinie. Seit dem 1. Januar fungiert er als Coach beim SC DHfK Leipzig.

Zwei Jahre lang stand Michael Biegler nicht mehr bei einem Bundesligisten an der Seitenlinie. Als sich der HSV Hamburg im Winter 2016 aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Spielbetrieb zurückzog, legte der Handball-Lehrer eine kurze Pause ein. Wenig später wurde er Frauen-Bundestrainer. Mit der Heim-WM im Dezember endete seine Tätigkeit beim DHB. Seit dem 1. Januar fungiert er als Coach beim SC DHfK Leipzig – Übergangstrainer André Haber ist nun sein Assistent.

Für Biegler ist es eine Rückkehr. 2013 half er zum Ende der Zweitliga-Serie aus und bewahrte das damalige Team der Sachsen vor dem Abstieg. „Ich habe den Verein in einer schwierigen Situation kennengelernt“, erinnert sich der 56-Jährige, „es hat damals viel funktioniert. Ich habe gute Erinnerungen an diese vier Wochen.“

Großen Rummel um seine Rückkehr wünscht er sich nicht. Er lobt vielmehr die Arbeit Habers und auch die von Christian Prokop, der bis zum vergangenen Sommer – neben dem Job als Bundestrainer – bei den Sachsen noch das Sagen hatte: „Das Jahr 2017 war für Leipzig überragend.“ Die Punktausbeute war in der Hinserie so erfolgreich, dass sein Team ganz entspannt in die Restrunde starten kann.

Wenn er mit dem SC DHfK am Sonntag ab 15 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle aufschlägt, dann ist es zwar sein erster Bundesliga-Einsatz in dieser Saison, einen offiziellen Auftritt in dieser Region hatte er aber sehr wohl schon. Am Rande des Sparkassencups im August 2017 trainierte er in Rotenburg Talente und machte sich nebenbei ein Bild vom Leistungsvermögen der MT Melsungen.

