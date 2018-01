Julius Kühn - Der XXL-Schrank unter den Handballern

Der Melsunger Rückraum-Hüne Julius Kühn galt früh als Hoffnungsträger des deutschen Handballs. Trotzdem ist er bescheiden geblieben.

Gegner der MT Melsungen wissen schon auf den ersten Blick, dass sie es mit Julius Kühn nicht leicht haben werden. Der Rückraumspieler der Nordhessen ist fast zwei Meter groß und wiegt 110 Kilogramm. Wahrscheinlich ist es einfacher, mit dem Kopf voran durch die Wand zu laufen, als an Kühn vorbeizukommen.

Die Physis ist die große Stärke des Nationalspielers. Chris Zufelde, der mit ihm einst beim Traditionsverein VfL Gummersbach zusammenspielte, nennt ihn ein "Tier in der Kraftkammer". Im Fitnessraum ist der 24-Jährige vor allem deswegen so fleißig, weil er nicht der Schnellste ist. Auf die Frage, was er sich sich sportlich wünsche, sagte Kühn einmal: "Etwas schnellere Beine wären nicht schlecht." Aber auch so wurde der gebürtige Duisburger schon als "Hoffnungsträger des deutschen Handballs" gefeiert.

Seine Erfolge waren bereits früh beeindruckend: Als 17-Jähriger wurde er mit der HSG Düsseldorf deutscher A-Jugend-Meister. Parallel debütierte er in der zweiten Liga, zwei Jahre später spielte er in der Bundesliga und war bald Leistungsträger beim dauerkriselnden VfL. Mit der Nationalmannschaft feierte er 2016 erst den EM-Titel und dann die Bronzemedaille bei Olympia. Da kann man schon mal abheben. Aber Kühn bleibt auch vor der Handball-EM Realist: "Es wurden schon öfter Lobeshymnen auf einen Spieler gesungen, und letztlich kam nicht viel herum."

Nachdem der ehemalige Fußball-Torhüter Gummersbach in der vorigen Saison zum Klassenerhalt geworfen hatte, wechselte er zu den ambitionierten Melsungern, mit denen sich Kühn unter den besten Fünf der Liga etablieren will.

Seine Wurfgewalt und Abwehrstärke ist auch bei Nationaltrainer Christian Prokop gefragt. Dafür ackert er weiter fleißig mit Hanteln und denkt schon jetzt an die Karriere nach der Karriere. Der Wahl-Kasseler absolviert an der Fern-Uni Hagen ein Wirtschaftsstudium. Und im Herbst versuchte er sich als Schauspieler. In einem Spot für die Aktion Movember, die auf das Thema Prostatakrebs aufmerksam machen will, rasierte er sich den Bart ab und gab einen Außenreporter für seinen Nationalmannschaftkollegen Uwe Gensheimer.

Autogrammadresse: c/o MT Spielbetriebs- und Marketing GmbH, Mühlenstraße 14, 34212 Melsungen

Handball-EM 2018: Die deutsche Mannschaft für Kroatien Zur Fotostrecke

Zur Person