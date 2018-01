Philipp Weber - Ausnahmetalent und Sorgenkind im Nationalteam

Philipp Weber galt als eines der größten deutschen Handballtalente. Nach vielen Verletzungen könnte der Leipziger die hohen Erwartungen doch noch erfüllen.

Wahrscheinlich dachte Stefan Kretzschmar auch an Philipp Weber, als er zuletzt klagte, die deutschen Handballer seien eher Langweiler. Der einstige Handball-Rebell vermisste bei seinen Nachfolgern unter anderem die Lust, sich provokant zu verkaufen. Nationalspieler Weber vom SC DHfK Leipzig gilt als einer der talentiertesten Bad Boys, aber das Hobby des 25-Jährigen ist Angeln, also so ziemlich die unprovokanteste Art der Freizeitbeschäftigung.

Als Weber noch beim Melsunger Lokalrivalen HSG Wetzlar spielte, nutzte er mit einem Team-Kollegen "jede freie Minute, um an den See oder Fluss zu fahren", wie er einmal bekannte.

Für seinen jetzigen Verein ist Weber indes ein großer Fang. Der SC DHfK gilt gemeinhin als starkes Kollektiv ohne Stars. Doch aus der homogenen Mannschaft des Tabellenachten ragt der Rückraumspieler heraus. Das merkte man auch im November, als sich Weber im Spiel gegen die MT Melsungen den Mittelfuß brach und dann ausfiel. Auch einige Bänder waren gerissen. Trotzdem wurde der 1,94 Meter große Modell-Athlet rechtzeitig zur Handball-EM in Kroatien wieder fit.

Mit Verletzungen kennt sich der in der Nähe von Magdeburg aufgewachsene Weber aus. Bereits in der Jugend galt er er als eines der größten Talente des deutschen Handballs. 68 Mal trug er im Nachwuchsbereich das Trikot des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Immer wieder folgten jedoch Rückschläge. Als Weber 2011 nach sieben Jahren beim SC Magdeburg zum HC Empor Rostock wechselte, um Spielpraxis zu sammeln, verletzte er sich schwer an der Schulter. Ohne auch nur eine Partie für die Hansestädter bestritten zu haben, kehrte er nach Magdeburg zurück, wo er in der Geschäftsstelle des SCM eine kaufmännische Ausbildung absolvierte.

Nach einer weiteren Schulteroperation wagte Weber in Leipzig den Neustart und stieg mit den Sachsen 2015 in die erste Liga auf. Der endgültige Durchbruch gelang ihm in der vergangenen Saison in Wetzlar. Im Trikot der Mittelhessen wurde er mit 224 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Im Januar 2017 gab er zudem sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Nach seiner Rückkehr nach Leipzig will sich Weber nun mit dem Nationalteam des ehemaligen Leipziger Trainers Christian Prokop den EM-Titel angeln - etwas, was Stefan Kretzschmar, dem Chef-Kritiker des deutschen Handballs, nie gelang.

Autogrammadresse: c/o SC DHfK Handball Verwaltung GmbH, Am Sportforum 10, 04105 Leipzig

