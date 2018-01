Tobias Reichmann - Deutschlands erfolgreichster Handballer ist noch nicht satt

Tobias Reichmann hat in den vergangenen Jahren im Handball fast alles gewonnen. Für die MT Melsungen und die Nationalmannschaft ist er wichtiger denn je.

Selbst Tobias Reichmann, einer der erfahrensten deutschen Handball-Nationalspieler, kann noch etwas von seinen Kollegen lernen. Nach dem dramatischen 25:25 bei der EM gegen Slowenien postete der Rechtsaußen der MT Melsungen bei Instagram ein Foto, das ihn nach dem verwandelten Schluss-Siebenmeter zeigte. Dazu schrieb der 29-Jährige das ironisch gemeinte Schlagwort "#schlussistwennheineessagt".

Gemeint war Torwart Silvio Heinevetter, der mit seinem Protest nach dem Schlusspfiff gegen eine Regelwidrigkeit der Slowenen den Punktgewinn erst möglich gemacht hatte. Bei dem nachträglich durch die Unparteiischen zugestandenen Siebenmeter bewies Reichmann Nervenstärke. Man könnte daher auch sagen: Schluss ist, wenn Ippe jubelt.

Ippe ist der Spitzname des gebürtigen Berliners, der in den vergangenen Jahren fast alles gewonnen hat, was es im Handball zu gewinnen gibt. 2016 wurde Reichmann mit der Nationalmannschaft Europameister, gewann bei Olympia in Rio Bronze, zudem führte er das polnische Spitzen-Team KS Kielce zu Meisterschaft, Pokal und dem Gewinn der Champions League.

Mit 28 war Reichmann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Beim Triumph bei der Handball-EM hatte er vom Ausfall der Leistungsträger Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki profitiert. Sein dreijähriges Gastspiel in Polen hat den verheirateten Familienvater jedoch weiter reifen lassen. Bei seinem neuen Verein, der ambitionierten MT Melsungen, sowie in der Nationalmannschaft ist er wichtiger denn je.

Der im brandenburgischen Rangsdorf vor den Toren Berlins aufgewachsene Linkshänder übernahm bereits früh Verantwortung. Schon als 16-Jähriger debütierte er im Trikot des LHC Cottbus in der dritten Liga. 2008 wurde er mit der Jugendnationalmannschaft Vize-Europameister, und mit dem THW Kiel, für den er von 2009 bis 2012 spielte, gewann er je zweimal Champions League, Meisterschaft und Pokal.

Auch mit der MT will der 1,88 Meter große Flügelflitzer, der auch schon für den Lokalrivalen HSG Wetzlar aktiv war, bald ganz oben mitmischen. In Melsungen hat er Publikumsliebling Johannes Sellin abgelöst. Auch die Zuschauer in der Kasseler Rothenbachhalle sind beeindruckt von Reichmanns Sprungkraft. Im Team von Bundestrainer Christian Prokop springt niemand höher. Reichmann weiß selbst nicht, wieso es für ihn nach oben keine Grenzen zu geben scheint. Er habe das nie besonders trainiert, versichert er. Vielleicht lässt ihn die Extra-Portion Mais abheben, die der ehemalige Sportstudent täglich isst: "Das hat den Effekt wie Popcorn. Ich rede es es mir zumindest ein."

Die Mais-Kur ist nicht die einzige Besonderheit Reichmanns, der seine langjährige Freundin Sarina im vorigen Sommer im Schloss Wilhelmshöhe im Kasseler Bergpark heiratete. Werfen und Schreiben, das erledigt er mit links, alles andere macht er indes mit rechts - ob Tischtennis, Badminton oder Bowlen. Und er träumt davon, einen Ford Mustang zu fahren. "Es geht mir nicht darum, mit 300 km/h über die Autobahn zu fahren. Ich mag den Sound des Motors", sagt er. Schöner klingt für einen Handballer nur der Jubel nach einer erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM.

Tobias Reichmann im Fragebogen seines Ex-Vereins THW Kiel

Zur Person