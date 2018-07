Handball-Bundesliga: Anwurfzeiten ändern sich mit Saisonbeginn

Sky bleibt in der Handball-Bundesliga weiter am Ball und zeigt alle Spiele live - allerdings ändern sich die Anwurfzeiten.

Hamburg. Pay-TV-Sender Sky zeigt auch in der nächsten Saison alle 306 Spiele der Handball-Bundesliga live, verändert aber einige Anwurfzeiten.

Künftig werden die Spiele am Sonntag nicht mehr um 12.30 Uhr, sondern um 13.30 Uhr sowie am Nachmittag um 16.00 Uhr statt bisher 15.00 Uhr angepfiffen, teilte die Bundesliga-Vereinigung HBL am Donnerstag mit. Das Topspiel der Woche rückt auf 13.30 Uhr vor. Die meisten Sonntagsspiele und die Konferenz sind von 16.00 Uhr an zu sehen.

Zweite Neuerung: Auch am Donnerstag wird es eine Spieltags-Konferenz geben. "Ich glaube, dass das dem Zuschauer-Interesse entspricht", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. Das preiswerteste Sportpaket mit Handball-Bundesliga für die komplette Saison kostet bei Sky 29,99 Euro. Möglich ist auch der Erwerb von Tages-, Wochen- oder Monatstickets.

Wie in der Vorsaison werden zwei Top-Partien des Spieljahres auch in der ARD zu sehen sein. Erstes Spiel ist das Nordderby zwischen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und Rekordmeister THW Kiel am 8. September.

Die 53. Saison der Handball-Bundesliga beginnt am 22. August mit dem Supercup, der erstmalig in Düsseldorf ausgetragen wird. Dort stehen sich Meister Flensburg und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gegenüber. Die Bundesliga startet am 23. August mit drei Spielen.

(dpa)

