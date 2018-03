MT Melsungen: Trainer Roth mit klarer Ansage vor Heimspiel gegen N-Lübbecke

Melsungen. Dem Rückschlag beim 28:29 in Göppingen soll bei der MT Melsungen eine Trendwende folgen. Am Sonntag (12.30 Uhr Rothenbach-Halle) geht`s gegen den TuS N-Lübbecke.

Die 28:29-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen war so etwas wie eine Zäsur: der vermeintliche Abschied der MT Melsungen vom Saisonziel der Europapokal-Qualifikation. „Das wird wohl nicht mehr funktionieren“, ahnt Trainer Roth angesichts des aktuellen siebten Platzes mit fünf Punkten Rückstand zum fünften. Für Felix Danner indes kein Grund, neun Spieltage vor Schluss die Flinte ins Korn zu werfen. Allerdings: „Um noch einmal angreifen zu können, brauchen wir eine Serie,“ weiß der Kreisläufer. Eine Serie, die am Sonntag (12.30 Uhr Rothenbach-Halle) gegen den TuS N-Lübbecke starten soll.

Die Ausgangsposition ist klar. „Wir sind Favorit und wollen das auch auf dem Feld zeigen“, erklärt Michael Roth angesichts der neun Plätze, die zwischen den Kontrahenten liegen. Dazu passt die Bescheidenheit seines Kollegen Aaron Ziercke: „Es wäre schon etwas vermessen, uns etwas auszurechnen. Also gilt es, unsere Leistung zu bringen und zu sehen, zu was das reicht.“

Eine Kampfansage hört sich anders an. Doch Felix Danner traut dem Braten nicht. „Für Lübbecke geht es ums sportliche Überleben, also werden sie kämpfen bis zum Umfallen“, weiß der dienstälteste MTer. Besonders motiviert wird Linkshänder Jaanimaa sein, im Hinspiel noch neunfacher Torschütze im Melsunger Trikot und Matchwinner beim 22:19-Erfolg. „Eine echte Verstärkung für uns“, sagt sein neuer Coach, der vom Esten allerdings noch mehr erwartet, „wenn er voll in unsere Abläufe integriert ist.“

Wie Mittelmann Lukasz Gierak und der Halblinke Marko Bagaric, ein Kroate im Nationaltrikot von Katar, die zusammen mit Dener Jaanimaa einen durchaus gefährlichen Rückraum bilden. Verzichten muss Trainer Ziercke auf die verletzten Kenji Hövels und Tim Rehmer.

+ MichaelRoth Michael Roth kann personell endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Auch Finn Lemke hat nach seiner Oberschenkelverletzung das Training wieder aufgenommen und einige seiner Kollegen ihre hartnäckige Grippe überstanden – und müssen wohl auch nicht mehr so angespannt auf die Tabelle gucken. „Vielleicht fällt nun, wo Europa weit weg ist, etwas Druck von meinen Spielern ab“, hofft der MT-Coach auf eine leistungsfördernde Lockerheit. Um so vielleicht noch einen Platz gut zu machen. Oder im Dannerschen Sinn eine Serie zu starten.

