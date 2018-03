Zum Haareraufen: Rhein-Neckar-Löwen am Samstag in Kiel und Kielce

Ohne Worte. Angenommen, der FC Bayern hätte ein Topspiel in der Fußball-Bundesliga und einen wichtigen Auftritt in der Champions League – und das am selben Tag. Undenkbar. Nicht so im Handball.

Weil ein Terminstreit zwischen der Bundesliga (HBL) und dem europäischen Verband (EHF) eskaliert ist, kommt es am Samstag zu einer irrwitzigen Situation: Die Rhein-Neckar Löwen haben um 16 Uhr das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse beim polnischen Klub KS Kielce (Sky), und ab 18.10 Uhr gastiert der Deutsche Meister beim THW Kiel (live in der ARD).

+ Die Geschäftsführerin der Löwen: Jennifer Kettemann. © dpa Kiel oder Kielce? Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen konzentriert sich auf den Titelkampf in der Handball-Bundesliga, das hat zur Folge, dass die Mannheimer ein mit A-Jugendlichen aufgefülltes U23-Team nach Polen schicken. „Ich hatte viele schlaflose Nächte. Und bin immer noch fassungslos“, sagt Jennifer Kettemann. Nicht nur für die Löwen-Geschäftsführerin ist die Lage zum Haareraufen. Dem Klub täte es leid, sagt sie, aber durch die Haltung der Verbände würden sie zu diesem Schritt gezwungen.

Was hinter diesem Irrsinn steckt

• Fehlende Absprache: Ohne sich mit der EHF abzustimmen, hatte die HBL das Topspiel der Löwen in Kiel auf diesen Samstag gelegt. Das hatte die Liga gemäß des seit dieser Saison gültigen TV-Vertrages mit der ARD vereinbart. Die bringt das Spiel live zur besten Sendezeit – an einem Wochenende ohne Fußball-Bundesliga. Logisch, dass sich die HBL davon eine große Reichweite und Werbung verspricht, wie Geschäftsführer Frank Bohmann begründet. Nur: Laut eigener Angabe wurde der europäische Verband nicht in die Pläne eingebunden.

+ EHF-Präsident Michael Wiederer © dpa Für die Terminierung der Europapokalspiele gibt die EHF Zeitfenster von Mittwoch bis Sonntag an. Der Kalender sei angeblich bereits vor zwei Jahren festgelegt worden, sagt EHF-Präsident Michael Wiederer. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er und Liga-Boss Bohmann schon seit Jahren nicht das beste Verhältnis pflegen.

• Ignorierte Warnungen: Bereits Anfang Oktober kam das drohende Terminchaos bei einem Treffen der HBL, der EHF und den TV-Anstalten zur Sprache. Sie hätte damals darauf hingewiesen, dass das ARD-Spiel mit dem Achtelfinale kollidieren könnte, sagt Kettemann: „Ich habe appelliert, eine Lösung zu finden. Doch die Warnungen wurden ignoriert.“ Stattdessen wurde das Spiel in Kielce tatsächlich auf den heutigen Samstag gelegt.

• Kein Kompromiss: Die EHF blieb stur, und die HBL bewegte sich angesichts der attraktiven Sendezeit ebenfalls nicht. Nur der THW nahm zähneknirschend einen Kompromiss in Kauf. Eigentlich hätten die Kieler auch heute in der Champions League in Ungarn bei Szeged gespielt. Sie sind aber auf die EHF-Forderung eingegangen, ihr erarbeitetes Heimrecht im Rückspiel zu tauschen und traten bereits am Mittwoch gegen Szeged an.

„Für uns war ein Heimrecht-Tausch keine Option“, sagt Kettemann. Denn der Meister hätte am Donnerstag spielen müssen, und dann wäre zu wenig Zeit zur Regeneration für das Topspiel geblieben, begründet die Löwen-Geschäftsführerin. In Absprache mit der Mannschaft fiel dann die Entscheidung: Die Meisterschaft geht vor. Der Vorschlag des Bundesligisten, das Achtelfinal-Hinspiel auf den Sonntag zu legen, wurde von der EHF abgelehnt.

Zum dritten Mal in dieser Saison stecken die Mannheimer wegen schlechter Absprache im Stress. Im November mussten sie zwei Spiele innerhalb von 25 Stunden absolvieren. Nun gipfelt der Streit darin, dass ein Drittliga-Team im bedeutendsten europäischen Klubwettbewerb antritt. Kettemann berichtet von unzähligen Gesprächen und Lösungsversuchen: „Inzwischen ist es uns fast egal, wer Schuld hat. Fakt ist: Für den Handball ist es eine Katastrophe.“

+ Plötzlich in der Champions League: Junglöwe Rico Keller. © Rhein-Neckar Löwen

Kurz gefragt: Junglöwe Rico Keller tritt mit der zweiten Mannschaft in Polen an

So schnell kann’s gehen: von der dritten Handball-Liga in die Champions League. Weil die erste Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen im Bundesliga-Topspiel in Kiel antritt, bestreitet die U23 der Mannheimer die Achtelfinal-Partie bei KS Kielce (16 Uhr/Sky). In Polen dabei ist Junglöwe Rico Keller, der in dieser Saison schon bei den Profis in Bundesliga und Königsklasse reingeschnuppert hat.

Herr Keller, mit welchen Gefühlen reisen Sie nach Polen?

Rico Keller: Zuerst herrscht bei uns riesige Vorfreude. So etwas gab es ja noch nie. Und natürlich haben wir ordentlich Respekt und sind angespannt. Die Halle, die Fans – man spielt schließlich nicht jeden Tag Champions League. Wir wollen das Beste daraus machen.

Keine Angst vor einer heftigen Klatsche?

Keller: Auf jeden Fall sind wir wohl der krasseste Underdog aller Zeiten. Ein bisschen Bammel ist vielleicht da, aber keine Angst. Natürlich wäre es schöner, wenn wir uns die Teilnahme selbst erarbeitet hätten. Wir sehen das Spiel als einmalige Chance, einige von uns werden so etwas vermutlich nie wieder erleben. Wir nehmen diese Erfahrung als Bonus mit.

Wie ist denn die Laune innerhalb der Mannschaft?

Keller: Durchweg positiv. In der dritten Liga waren wir zuletzt richtig gut drauf. Von daher wird die Reise nach Polen wie eine kleine Vereinsfahrt. Wir wollen uns Kielce anschauen. Und abends nach dem Spiel nehmen wir bestimmt noch das eine oder andere Getränk zu uns. Wir fliegen ja erst am Sonntag zurück. Außerdem wird uns ein Kamerateam von Sky begleiten und eine Reportage drehen. Das wird sicherlich ein Riesen-Erlebnis.

Gibt es Ziele für das Spiel?

Keller: Wir wollen uns nicht blamieren, unsere Angriffe durchziehen und, wenn möglich, mindestens 15 Tore werfen. Aber uns ist auch klar, dass wir wahrscheinlich die Hütte vollkriegen. Ich habe in dieser Saison ja schon einmal Champions-League-Luft geschnuppert. Vielleicht kann ich den Jungs ein bisschen Vertrauen mitgeben. Auf jeden Fall wollen wir so spielen wie in der dritten Liga.

Rico Keller (20) misst 1,92 Meter und spielt im linken Rückraum. Seit 2015 trägt er das Löwen-Trikot. Er lebt in Heidelberg und studiert Wirtschaftsinformatik.

Ergebnisse, Tabellen, Statistiken zur Handball-Bundesliga