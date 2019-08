Blick in die Handball-Bundesliga: Superstar Gensheimer ist zurück

Uwe Gensheimer zählt sicherlich zu den interessantesten Personalien vor der 54. Saison der Handball-Bundesliga.

Nach drei Jahren in Paris ist der Kapitän der Nationalmannschaft zurück bei „seinen“ Rhein-Neckar Löwen. Nicht nur wegen des wohl weltbesten Linksaußen ist den Mannheimern nach einer eher durchwachsenen Spielzeit wieder einiges zuzutrauen im Rennen um die Meisterschaft.

Gensheimers Rückkehr ist nicht das einzig Wissenswerte vor dem Auftakt. Da wäre zum Beispiel:

Der neue Name

Nicht wundern. Das Handball-Oberhaus hat einen neuen Namenssponsor und heißt nun Liqui Moly Handball-Bundesliga. Das Ulmer Unternehmen, das auf die Herstellung von Motorenölen spezialisiert ist, löst die Deutsche Kreditbank (DKB) ab. Und sorry, das Wortspiel muss jetzt sein: Bei diesem Namensgeber kann die Spielzeit ja nur laufen wie geschmiert.

Das schwere Erbe

Noch mal kurz zu den Rhein-Neckar Löwen. Dort tritt Kristjan Andresson ein schweres Erbe an. Der 38 Jahre alte Isländer übernimmt den Trainerjob von Nikolaj Jacobsen. Der Däne hat in fünf Jahren in Mannheim eine Ära geprägt mit zwei Meistertiteln und einem Pokalsieg. Jacobsen konzentriert sich nun ausschließlich auf die dänische Nationalmannschaft.

Noch größer als Jacobsens Spuren sind die Abdrücke, die Alfred Gislason in Kiel und überhaupt in der gesamten Liga hinterlässt. Dessen Nachfolger heißt Filip Jicha. Der 37 Jahre alte Tscheche war zuletzt als Co-Trainer in Kiel tätig. Vor dem Hintergrund, dass sie an der Förde nach vier Jahren ohne Meisterschaft langsam ungeduldig werden, steht der neue THW-Coach schon vor dem ersten Anwurf unter Druck.

Der erste Schock

Aufsteiger Nordhorn-Lingen musste bereits einen ersten Schock verdauen. Die HSG aus Niedersachsen war gezwungen, einen Trainerwechsel vorzunehmen. Der bisherige Coach Heiner Bültmann hat sich wegen eines Erschöpfungssyndroms auf unbestimmte Zeit zurückgezogen. In dem Isländer Geir Sveinsson haben die Klub-Verantwortlichen nun einen neuen Trainer für die Saison gefunden.

Der harte Dreikampf

Gemeint ist nicht das Rennen um die Spitze. Neben dem Top-Trio aus Kiel, Mannheim und Flensburg zählen nämlich der SC Magdeburg und auch die MT Melsungen zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Zumindest sehen das viele Experten so. Vielmehr läuft der Klassenerhalt auf einen harten Dreikampf hinaus. Traditionell gehen die Aufsteiger in eine schwierige Saison – das sind Nordhorn-Lingen und Balingen-Weilstetten. Zudem dürfte es für die Eulen Ludwigshafen erneut eng werden.

Die gewohnten Zeiten

Da der Sportfan ein Gewohnheitstier ist, gibt es an dieser Stelle Positives zu verkünden. An den Anwurfzeiten hat sich nichts geändert. Alle Spiele werden live gezeigt. Im dritten Jahr fungiert Sky als TV-Partner mit dem bekannten Team aus Kommentatoren und Experten. Außerdem sind ARD und ZDF für ausgewählte Top-Spiele wieder mit im Boot. Kurzum: Die Saison kann beginnen.