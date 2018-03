Handball Champions League: Hoffen auf Flensburg und Kiel

Frankfurt. Das Terminchaos des europäischen Handball-Verbands und der Bundesliga setzt die deutschen Vereine in der Champions League unter Druck. Bundesliga-Primus Rhein Neckar Löwen hat den Wettbewerb daher gleich abgeschenkt.

Nun ruhen die deutschen Handball-Hoffnungen in der Königsklasse auf dem Nordduo THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt.

Nach dem vom Europa-Verband erzwungenen Heimrecht-Tausch eröffnet der Rekordmeister aus Kiel heute (19 Uhr) zuhause gegen Pick Szeged die K.o.-Phase.

Eigentlich hätten die Kieler zunächst in Ungarn gespielt. Szeged pochte jedoch auf eine Austragung am kommenden Wochenende, wo aber der THW und die Rhein-Neckar Löwen in der Liga aufeinandertreffen und in der ARD für Top-Einschaltquoten sorgen sollen.

Während die Kieler ihr Heimrecht zähneknirschend tauschten, blieben die von der gleichen Problematik betroffenen Mannheimer stur und schicken am Samstag ihre zweite Mannschaft zum Hinspiel bei Vive Kielce.

Ebenfalls am Samstag ist dann Flensburg im Einsatz. Das zweite Team aus dem Norden bekommt es mit IFK Kristianstad aus Schweden zu tun. Im Viertelfinale würde Kiel dann gegen Titelverteidiger Vardar Skopje spielen, Flensburg wahrscheinlich gegen den FC Barcelona.