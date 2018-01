Ersatz für verletzten Drux: Janke kehrt zurück ins DHB-Team

Christian Prokop hat auf das EM-Aus von Paul Drux reagiert. Der Bundestrainer nominierte Maximilian Janke für den Pechvogel nach und füllte seinen Kader damit vor dem Spiel gegen Spanien auf.

Varazdin - Der wegen eines Meniskusrisses vorzeitig abgereiste Handball-Nationalspieler Paul Drux wird bei der EM in Kroatien wie erwartet von Maximilian Janke ersetzt. Der 24-Jährige werde wieder in den 16er-Kader rutschen, bestätigte Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag. Drux war wegen seiner Verletzung am Montag verletzt abgereist, der zuvor aussortierte Janke befand sich ohnehin noch bei der Mannschaft.

Die DHB-Auswahl braucht im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr/hier im Live-Ticker) gegen Spanien unbedingt einen Sieg, um die theoretische Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. „Wir wissen alle, was morgen hoffentlich auf uns zukommt. Dementsprechend ist die Mannschaft sehr fokussiert“, sagte Prokop. Neben einem Erfolg gegen den Vize-Europameister muss die DHB-Auswahl auch auf Schützenhilfe hoffen.

dpa