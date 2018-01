EM-Finale im Live-Ticker: Schweden führt zur Pause mit zwei Toren

Am Sonntagabend steigt in Zagreb das Finale der Handball-EM 2018 - wird neuer Europameister und somit Nachfolger des entthronten Titelverteidigers Deutschland? Wir berichten im Live-Ticker.

Spanien - Schweden 12:14 (12:14)

Halbzeit In Zagreb! Wir sehen ein extrem spannendes Finale, in dem vor allem Schwedens Keeper Mikael Appelgreen einen extrem satarken Tag erwischt hat.

30. Minute: Und Gottfridsson macht es clever und vollendet den Angriff zum 14:11 für die Skandinavier. 30 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte markiert Figueras das 14:12.

29. Minute: Puh, Spanien scheitert bei diesem Angriff am Pfosten - und Schweden nimmt gleich das Tempo heraus.

28. Minute: Zachrisson bringt Schweden wieder zwei Tore nach vorne. Was ist das für ein Finale bis hierhin?!

27. Minute: Siebenmeter für Spanien - und Sole macht das 11:12!

26. Minute: Es ist ein Hin und Her, Spanien durch Sole mit dem Treffer zum 10:12 aus Sicht der Iberer.

25. Minute: Die Skandinavier sind zurück, Zachrisson mit einem feinen Heber über den Keeper hinweg ins Netz zum 12:9.

24. Minute: Was für eine Granate von Arnesson, er trifft zum 11:9 für Schweden. SPanien regairet und tauscht den Keeper, es kommt Corrales.

23. Minute: Arino mit dem Anschlusstreffer für Spanien, es steht nur noch 9:10.

22. Minute: Schweden geht Risiko und nimmt den Keeper heraus, um im Angriff sechs Mann trotz der Zeitstrafe zu haben. Es reicht nicht für einen Treffer, können aber den Gegenstoß und ein weiteres Gegentor verhindern.

22. Minute: Und Dujshebaev nutzt die Überzahl direkt zum 8:10. Schweden nimmt direkt nach dem Treffer eine Auszeit.

21. Minute: Zwei-Minuten-Strafe gegen Schweden, es trifft Zachrisson.

21. Minute: Siebenmeter für Schweden - und Ekberg wirft Keeper Sterbik den Ball über die Schulter hinweg zum 10:7 ins Netz.

20. Minute: Gedeon Guardiola macht im zweiten Versuch das 7:9, doch das war acuh Glück dabei: Unterkante Latte, Linie, drin.

18. Minute: Und auch Wanne ist „on fire“, aus spitzem Winkel hämmert er den Ball zum 9:6 für Schweden ins Netz. Die Skandinavier wirken hier gefährlicher, fokussierter, heißer.

16. Minute: Sole mit dem Anschlusstreffer, doch Arnesson stellt den alten Abstand im Gegenzug wieder her - 6:8.

15. Minute: Entrerrios macht das fünfte Tor für Spanien, das war wichtig - 5:7. Es war der erste Treffer nach fünf Minuten Durststrecke.

14. Minute: Kann Spanien jetzt den Lauf der Schweden stoppen? Sie scheitern erneut an Schweden-Keeper Mikael Appelgreen! Der macht bis hierhin einen bemerkenswerten Job. 60 Prozent der Würfe wehrte er ab, sein Gegenüber nur 22 Prozent.

12. Minute: Wanne macht das siebte Tor für Schweden! Ja, was ist denn hier los? Und wenige Momente später pfeffern die Skandinavier den Ball an die Latte!

11. Minute: Was für ein Tempo der Schweden bei ihren Kontern! Wieder pariert Appelgreen, der den Konter einleitet und am Ende netzt Wanne ein - 6:4 für Schweden! Spanien nimmt die erste Auszeit.

10. Minute: Der MVP der EM macht das 5:4 für Schweden, Gottfridsson trifft!

10. Minute: Aber Spanien kommt sofort zurück, Gurbindo macht den 4:4-Ausgleich!

9. Minute: Dieser Appelgreen ist jetzt richtig warmgeworfen, er pariert den nächsten Wurf und erneut kontern die Schweden erfolgreich. Wieder ist es Nielsen, die erste Führung für Schweden!

8. Minute: Spanien verteidigt sehr offensiv, das ist auffällig. Jetzt trumpfen beide Abwehrreihen und Keeper auf, es bleibt zunächst beim 3:3. Das Tempo ist sehr hoch.

6. Minute: Das war top! Appelgreen wehrt einen spanischen Angriff ab und Nielsen macht im Tempogegenstoß das 3:3.

5. Minute: Und Sole lässt sich nicht lange bitten und macht das 3:2 für Spanien.

4. Minute: Darj und Henningsson kassieren die Gelbe Karte - und Siebenmeter für Spanien.

3. Minute: Aber Schweden lässt sich nicht schocken, Nielsen mit dem 2:2.

3. Minute: Entrerrios mit dem 2:1 für Spanien, die Schweden konnten noch keinen Angriff abwehren.

2. Minute: Ekberg macht den Ausgleich, zuvor hatte Sterbik wunderbar pariert - 1:1.

1. Minute: 30 Sekunden gespielt und Rivera bringt Spanien mit dem ersten Torwurf in Führung.

1. Minute: Los geht es in Zagreb, Spanien hat Anwurf!

FInale der Handball-EM: Spanien - Schweden - Vorbericht

+++ Zeit für die Hymnen - immer wieder ein Gänsehaut-Moment, egal in welcher Sportart!

+++ Über 15.000 Zuschauer warten auf den Spielbeginn des Finals in der Zagreb Arena. Für Schweden wäre es nach 1994, 1998, 2000 und 2002 der fünfte EM-Titel. Und für Spanien? Es wäre der erste, alle vier Final-Teilnahmen verloren die Iberer bisher - davon einmal gegen Schweden (23:25).

+++ Beide Finalisten sind nicht ohne Niederlagen ins Endspiel gekommen. Spanien verlor in der Vorrunde gegen Dänemark (22:25) und in der Hauptrunde gegen Slowenien (26:31), während sich Schweden sogar dreimal in insgesamt sieben Turnierspielen geschlagen geben musste. Die Skandinavier unterlagen Island (24:26) in der Vorrunde sowie Frankreich (17:23) und Norwegen (25:28) in der Hauptrunde.

+++ Deutschland hat die Zwischenrunde überstanden, dennoch sind einige Spieler aus der Bundesliga im heutigen EM-Finale mit dabei. Im schwedischen Team verdienen mit Simon Jeppson, Hampus Wanne, Jim Gottfridsson (alle SG Flensburg-Handewitt), Jerry Tollbring, Andreas Palicka, Mikael Appelgren (alle Rhein-Neckar Löwen), Niclas Ekberg, Lukas Nilsson (beide THW Kiel), Matthias Zachrisson (Füchse Berlin), Andreas Cederholm (GWD Minden), Linus Arnesson und Max Darj (beide Bergischer HC) zwölf von 16 Spielern ihr Geld in Deutschland. Bei den Spaniern ist es mit Gedeon Guardiola von den Rhein-Neckar Löwen nur einer.

+++ Im Spiel um Platz drei bei dieser Handball-EM hat sich Weltmeister Frankreich gegen Olympiasieger Dänemark mit 32:29 (17:14) durchgesetzt. Frankreich war im Halbfinale überraschend an Deutschland-Bezwinger Spanien (23:27) gescheitert, Olympiasieger Dänemark hatte gegen Rekord-Europameister Schweden (34:35 n.V.) verloren.

+++ Nach dem schwachen Abschneiden des Titelverteidigers hat es kein deutscher Akteur ins All-Star-Team der Handball-EM 2018 geschafft. Ein Bundesliga-Profi ist aber der beste Spieler des Turniers, das ergab die Wahl zum All-Star-Game.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale der Handball-EM 2018! Wer wird Nachfolger der entthronten deutschen Nationalmannschaft, wer wird neuer Handball-Europameister - Vize-Europameister Spanien oder Rekord-Europameister Schweden? In der 15.200 Zuschauer fassenden Zagreb Arena in der kroatischen Hauptstadt wird sich diese Frage am Sonntagabend entscheiden.

+ 2016 gewann Deutschland die goldene Schale des Europameisters. Wer sichert sie sich 2018? © picture alliance / Jens Wolf/dpa

In Zagreb wird der insgesamt 13. Titelträger gesucht, bislang konnten nur fünf Nationen Europameister werden. Das sind Schweden (4), Frankreich (3), Dänemark, Deutschland (je 2) und Russland (1). Die Handball-EM 2020 wird übrigens in Norwegen, Schweden und Österreich stattfinden, Spielorte sind dann Trondheim, Malmö, Göteborg, Wien und Graz, das Finale steigt in Stockholm.

