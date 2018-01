Schweden patzt - Frankreich steht sicher im Halbfinale

Dank des Sieges von Norwegen gegen Schweden steht Frankreich vorzeitig als Halbfinalist der Handball-EM in Kroatien fest. Für den Vize-Weltmeister geht es dagegen nicht weiter.

Zagreb - Weltmeister Frankreich hat bei der Handball-EM in Kroatien als zweites Team nach Olympiasieger Dänemark das Halbfinale erreicht. Die Franzosen bekamen vor ihrem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwochabend gegen Gastgeber Kroatien Schützenhilfe. Vize-Weltmeister Norwegen besiegte Schweden in Zagreb mit 28:25 (12:11), dadurch kann Frankreich nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe I verdrängt werden.

Kroatien genügt gegen Frankreich ein Unentschieden, um die Vorschlussrunde zu erreichen. Sollten die Kroaten verlieren, hätte Rekord-Europameister Schweden das Halbfinale erreicht.

dpa