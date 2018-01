Patrick Wiencek - dieser Kreisläufer macht "Bam Bam"

Das Talent liegt in der Familie: Auch Patrick Wienceks Bruder David hat es schon in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft.

Weil Patrick Wiencek früher etwas moppeliger war, tauften ihn seine Handball-Kollegen "Bam Bam". Seine Physis ist auch in der Nationalmannschaft gefragt.

Seit dem 1. Dezember 2009 hat Patrick Wiencek einen zweiten Namen. Damals bestritt der zwei Meter große Kreisläufer sein erstes Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft. Er war seinerzeit noch etwas moppeliger als heute, weshalb ihn die neuen Kollegen nur "Bam Bam" riefen.

Heute ist "Bam Bam" immer noch zwei Meter groß und mit 113 Kilo etwas leichter als bei seinem Debüt im DHB-Trikot. Furchteinflößend sind die Maße für die gegnerischen Abwehrreihen aber immer noch. Wiencek ist ein Kreisläufer, wie er im Buche steht: eher langsam als schnell, aber ein Baum, den so leicht keine Axt fällen kann.

Im Handball sind solche Typen gefragt. Darum hat der gebürtige Duisburger eine beachtliche Karriere hingelegt. Über den MSV Duisburg, die HSG Düsseldorf, den Bergischen HC sowie TuSem Essen arbeitete sich der Blondschopf bis zum VfL Gummersbach nach oben. Beim einstigen Rekordmeister wurde er Nationalspieler, bis der Rekordmeister der Gegenwart anklopfte: Mit dem THW Kiel feierte Wiencek unter anderem drei Titel in der Bundesliga. Wenn "Bam Bam" am Kreis ernst macht, fällt entweder der Gegner oder ein Tor. So einfach ist sein Spiel.

Manche sehen Wiencek nicht nur bei der Handball-EM als Nachfolger von Christian Schwarzer, der viele Jahre Deutschlands bester Kreisläufer war. Der spielte einst sogar beim glorreichen FC Barcelona. Der 28-Jährige hingegen ist beim THW glücklich und bodenständig geblieben. Auf seiner privaten Facebook-Seite postete er vor drei Jahren den Spruch: "Ich bin Duisburger. Das Beste, was ein Mensch auf Erden werden kann."

Wenn man ihn fragt, ob er es an der Ostsee oder im Bergischen Land schöner findet, antwortet er salomonisch. Das Meer sei super, aber auch die Hügel rund um Gummersbach hätten was. Dort hat er seine heutige Frau kennengelernt. Damals hat er sich auch ein Fahrrad gekauft. Zum Training konnte er einfach den Berg hinunterrollen. Nur der Rückweg, das gibt "Bam Bam" zu, war sehr beschwerlich.

