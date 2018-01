Paul Drux - die Zukunft des deutschen Handballs

Begann in Kroatien stark, verletzte sich dann aber am Meniskus: Paul Drux von den Füchsen Berlin.

Mit 22 Jahren ist Paul Drux im DHB-Team bereits ein Führungsspieler. Bei der EM hatte der Berliner jedoch wieder Pech.

Bislang sind Europameisterschaften nicht das Lieblingsturnier des Handballers Paul Drux. Als seine Nationalmannschaftskollegen vor zwei Jahren Europameister wurden, musste der Rückraumspieler der Füchse Berlin zu Hause verletzt zuschauen. Und nun zog sich der 22-Jährige bei der Hauptrundenniederlage in Kroatien gegen Olympiasieger Dänemark einen Meniskusriss zu. Für ihn ist das Turnier bereits vorbei.

Es ist eine Crux für Drux: Die Verletzung hatte er sich ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Am Donnerstag soll er in Straubing operiert werden. Danach wird er mindestens drei Monate ausfallen. Für ihn kehrte der Leipziger Maximilian Janke in den Kader zurück.

Dabei hatte die Handball-EM in Kroatien für den gebürtigen Gummersbacher ideal begonnen. Beim Auftaktsieg gegen Montenegro war Drux einer der Besten. Experten sahen den zweitjüngsten deutschen Spieler bereits in einer Führungsrolle. "Ich möchte mit vorangehen, auch wenn ich erst 22 Jahre als bin", erklärte der Bronzemedaillengewinner von Olympia in Rio selbstbewusst. Immerhin spielte er bereits sein viertes großes Turnier.

Es ist davon auszugehen, dass noch viele dazukommen werden. Drux gilt als die Zukunft des deutschen Handballs. Dabei kommt er aus der Hauptstadt der Handball-Vergangenheit. Wer in Gummersbach geboren wird, kann gar nicht anders, als dem Leder in der Halle nachzujagen - zumal Opa und Vater selbst Handball spielten.

Nach vier Jahren in der Nachwuchsabteilung des ruhmreichen VfL wechselte Drux mit 16 Jahren auf die Sportschule nach Berlin: "Damals hat meine Mama die eine oder andere Träne vergossen." Mittlerweile lebt er mit seiner Freundin an der Spree und studiert Wirtschaftsinformatik. Bei den Füchsen soll er angeblich 250.000 Euro im Jahr verdienen.

Dort schätzen sie vor allem seine Stärken im Eins-gegen-Eins-Spiel. Und auch bei seinem ersten Verein, dem SSV Marienheide im Oberbergischen Kreis, ist man stolz auf ihren Paul. Dabei wollte er seine Karriere als Knirps schon beenden, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Als er in einem Jugendspiel eine sehr schlechte Halbzeit gespielte hatte und mit seinem Team aussichtslos zurücklag, packte er seine Sachen und kündigte an, nie wieder Handball zu spielen - bis seine Trainerinnen ihn in den Arm nahmen und vom Gegenteil überzeugten. Der deutsche Handball dürfte ihnen dafür noch eine ganze Weile dankbar sein.

Autogrammadresse: c/o Füchse Berlin, Markgrafenstraße 34, 10117 Berlin

