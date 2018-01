Uwe Gensheimer - Weltklasse-Handballer und tragischer Held

Kapitän Uwe Gensheimer ist Deutschlands einziger Weltklasse-Handballer. Bei der EM in Kroatien will er die DHB-Auswahl mit Bodenständigkeit zum Titel führen.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich einiges verändert im Leben von Uwe Gensheimer. Im Sommer 2016 wechselte der beste deutsche Handballer von den Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim zu Paris Saint-Germain. In der Weltstadt wollte der Kurpfälzer mit der finanziellen Unterstützung des katarischen Sponsors endlich die Champions League gewinnen. Die größte Veränderung ist für den 31-Jährigen jedoch der Anfahrtsweg zur Arbeit: "Ich kann jetzt mit dem Rad zum Training fahren."

Bislang ist aus dem Europapokaltriumph nichts geworden. Und auch bis zum Titel bei der Handball-EM mit der Nationalmannschaft ist der Weg noch so weit, dass man besser nicht das Rad nehmen sollte. Gensheimer gilt seit Jahren als bester deutscher Handballer. Für DHB-Team-Manager Oliver Roggisch ist er gar "der beste Linksaußen der Welt". Trotzdem ist der Ausnahmekönner bislang eine tragische Figur, denn den sensationellen EM-Triumph vor zwei Jahren verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses.

Mittlerweile kann der gebürtige Mannheimer dem sogar etwas Positives abgewinnen: "Viele junge Spieler konnten damals wichtige Erfahrungen sammeln. Davon werden wir nun hoffentlich profitieren." Diese Bodenständigkeit ist neben seiner Technik und seiner Torgefahr die große Stärke von Gensheimer, dem sie in seiner Heimatstadt wahrscheinlich ein Denkmal gebaut hätten, wenn er den Löwen nach 13 Jahren weiter treu geblieben wäre. Aber auch so sind die Mannheimer stolz auf ihren Sohn, der es in das Pariser Star-Ensemble geschafft hat, wo er 500.000 Euro jährlich verdienen soll. Gensheimers Rückennummer 3 wird beim Bundesliga-Tabellenführer darum nicht mehr vergeben.

Im deutschen Team ist der 1,88 Meter große Flügelflitzer, der nebenher ein Sportmanagement-Studium absolviert, die Nummer eins. Er ist "der einzige Weltklassespieler, den wir haben", sagt Kreisläufer Hendrik Pekeler über seinen Kapitän, der dreimal Deutschlands Handballer des Jahres und 2012 Bundesliga-Torschützenkönig war.

In Frankreich kann Gensheimer seine Popularität noch mehr genießen, weil der Neidfaktor nicht so groß sei wie in seinem Heimatland: "In Deutschland wirst du als Sportler oft abgestempelt als einer, der nichts gelernt hat." In Paris war Gensheimer zuletzt fleißig. In Französisch hatte er in der Schule eine 4, ehe er das Fach abwählte. Mittlerweile beherrscht der Deutsche die Sprache so gut, dass er sich eine "2 bis 3" geben würde, wie er sagt.

Da viele seiner PSG-Mitspieler wie Nikola Karabatic einst in der Bundesliga aktiv waren, redet der kroatische Coach und Ex-Kieler Zvonimir Serdarusic im Training Deutsch. Für Gensheimer, der seinen bis 2019 gültigen Vertrag gern verlängern würde, wird sich trotzdem bald wieder einiges ändern: Zur kommenden Saison wird Serdarusic vom Spanier Raúl González Gutiérrez abgelöst. Dann wird bei PSG nicht mehr Deutsch gesprochen.

Autogrammadresse: Paris Saint-Germain Handball, 81 Boulevard Massena, 75013 Paris

