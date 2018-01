Handball-EM 2018: Mission Titelverteidigung in Kroatien startet - Alle Infos

Kassel. Die Mission Titelverteidigung für die Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft 2018 startet am 12. Januar. Das deutsche Team, der Spielplan, die TV-Zeiten im Überblick.

In Kroatien geht es vom 12. bis 28. Januar 2018 für die Handball-Nationalmannschaft der Männer um die Mission Titelverteidigung. Bei der Handball-EM 2018 will das Team von Bundestrainer Christian Prokop den Coup von 2016 wiederholen und zum dritten Mal Europameister werden.

Nach den beiden Vorbereitungsspielen gegen Island hat sich der Bundestrainer auf einen Kader festgelegt. Drei EM-Helden von 2016 hat Prokop überraschend aus dem EM-Kader gestrichen. Nicht mit dabei sind der Melsunger Finn Lemke, Rune Dahmke vom THW Kiel sowie Fabian Wiede von den Füchsen Berlin. Zudem verzichtet der Bundestrainer vorläufig auf Marian Michalczik (Minden).

Der EM-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin Andreas Wolff THW Kiel Linksaußen Uwe Gensheimer Paris St. Germain Rückraum links Maximilian Janke SC DHfK Leipzig Julius Kühn MT Melsungen Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Steffen Fäth Füchse Berlin Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum rechts Kai Häfner TSV Hannover-Burgdorf Steffen Weinhold THW Kiel Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Tobias Reichmann MT Melsungen Kreis Jannik Kohlbacher HSG Wetzlar Patrick Wiencek THW Kiel Hendrik Pekeler Rhein-Neckar Löwen Bastian Roscheck SC DHfK Leipzig Bundestrainer Christian Prokop

+ Die deutsche Handball-Nationalmannschaft: In der oberen Reihe steht Physiotherapeut Dennis Finke (von links) neben den Handballnationalspielern Jannik Kohlbacher, Marian Michalczik, Hendrik Pekeler, Finn Lemke, Patrick Wiencek, Fabian Wiede, Fabian Wiede sowie neben dem Team-Manager Oliver Roggisch. In der mittleren Reihe steht Physiotherapeut Peter Gräschus (von links) neben dem Mannschaftsarzt Kurt Steuer, den Handballnationalspielern Julius Kühn, Steffen Weinhold, Philipp Weber, Steffen Fäth, dem Teamkoordinator Volker Schurr, dem Co-Bundestrainer Alexander Haase sowie dem Handballbundestrainer Christian Prokop. In der unteren Reihe sitzten die Handballnationalspieler Maximilian Janke (von links), Bastian Roscheck, Patrick Groetzki, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Andreas Wolff, Rune Dahmke, Uwe Gensheimer, Paul Drux und Kai Häfner nebeneinander. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

Weitere Spieler des erweiterten 28er-Kaders:

Johannes Bitter (Stuttgart), Carsten Lichtlein (Gummersbach), Rune Dahmke (Kiel), Marcel Schiller (Göppingen), Finn Lemke (Melsungen), Marian Michalczik (Minden), Niclas Pieczkowski (Leipzig, derzeit verletzt), Tim Kneule (Göppingen), Fabian Wiede (Berlin), Franz Semper (Leipzig), Tim Hornke (Lemgo), Erik Schmidt (Berlin).

Der Turnierplan bei der Handball-EM 2018

+ Die Gruppeneinteilung bei der Handball-EM 2018 in Kroatien © HNA Grafik

Handball-EM 2018: Der Spielplan mit TV-Zeiten

Die Vorrunde bei der Handball-Europameisterschaft 2018 in Kroatien besteht aus vier Vierergruppen, somit nehmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt in Gruppe C zusammen mit Mazedonien, Montenegro und Slowenien. Die ersten drei Teams jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde der EM.

Für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es auf dieser Internetseite einen Live-Ticker.

Gruppe A 12. Januar 2018 18.15 Uhr Schweden Island 12. Januar 2018 20.30 Uhr Kroatien Serbien 14. Januar 2018 18.15 Uhr Serbien Schweden 14. Januar 2018 20.30 Uhr Island Kroatien 16. Januar 2018 18.15 Uhr Serbien Island 16. Januar 2018 20.30 Uhr Kroatien Schweden

Gruppe B 12. Januar 2018 18.15 Uhr Weißrussland Österreich 12. Januar 2018 20.30 Uhr Frankreich Norwegen 14. Januar 2018 18.15 Uhr Österreich Frankreich 14. Januar 2018 20.30 Uhr Norwegen Weißrussland 16. Januar 2018 18.15 Uhr Frankreich Weißrussland 16. Januar 2018 20.30 Uhr Norwegen Österreich

Gruppe C 13. Januar 2018 17.15 Uhr Deutschland Montenegro live im ZDF 13. Januar 2018 19.30 Uhr Mazedonien Slowenien 15. Januar 2018 18.15 Uhr Slowenien Deutschland live in der ARD 15. Januar 2018 20.30 Uhr Montenegro Mazedonien 17. Januar 2018 18.15 Uhr Deutschland Mazedonien live in der ARD 17. Januar 2018 20.30 Uhr Montenegro Slowenien

Gruppe D 13. Januar 2018 18.15 Uhr Spanien Tschechien 13. Januar 2018 20.30 Uhr Dänemark Ungarn 15. Januar 2018 18.15 Uhr Ungarn Spanien 15. Januar 2018 20.30 Uhr Tschechien Dänemark 17. Januar 2018 18.15 Uhr Tschechien Ungarn 17. Januar 2018 20.30 Uhr Spanien Dänemark

Nach der Vorrunde folgt ab dem 18. Januar die Hauptrunde. Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. In das Halbfinale ziehen jeweils die ersten beiden Teams der beiden Hauptrundengruppen ein, die jeweiligen Gruppendritten spielen am 26. Januar um Platz 5/6.

Hauptrunde (sortiert nach Spieltagen) Anwurf 18. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe A 2. Gruppe B 18. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe A 3. Gruppe B 19. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe C 2. Gruppe D 19. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe C 3. Gruppe D 20. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe A 1. Gruppe B 20. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe A 2. Gruppe B 21. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe C 1. Gruppe D 21. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe C 2. Gruppe D 22. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe A 1. Gruppe B 22. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe A 3. Gruppe B 23. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe C 1. Gruppe D 23. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe C 3. Gruppe D 24. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe A 2. Gruppe B 24. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe A 1. Gruppe B 24. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe A 3. Gruppe B 24. Januar 2018 - Uhr 1. Gruppe C 2. Gruppe D 24. Januar 2018 - Uhr 2. Gruppe C 1. Gruppe D 24. Januar 2018 - Uhr 3. Gruppe C 3. Gruppe D

Die genauen Anwurfzeiten werden nach der Vorrunde festgelegt. Die Spiele finden in jedem Fall entweder um 18.15 Uhr oder 20.30 Uhr statt. Für den Spieltag am 24. Januar 2018 ist zusätzlich um 16 Uhr eine Anwurfzeit festgelegt.

Spiel um Platz 5/6 26. Januar 2018 15.30 Uhr 3. Gruppe I 3. Gruppe II

Halbfinale 26. Januar 2018 18.00 Uhr 1. Gruppe I 2. Gruppe II 26. Januar 2018 20.30 Uhr 1. Gruppe II 2. Gruppe I

Spiel um Platz 3 28. Januar 2018 18.00 Uhr Verlierer HF 1 Verlierer HF 2

Finale 28. Januar 2018 20.30 Uhr Sieger HF 1 Sieger HF 2

Alle Spiele der Handball-EM 2018 ohne deutsche Beteiligung werden nur im Livestream bei Sportdeutschland.tv und Handball-Deutschland.tv übertragen. Das Angebot ist kostenlos zu empfangen. Die deutschen Spiele werden im Wechsel bei ARD und ZDF gezeigt. Sollte die Handball-Nationalmannschaft die Hauptrunde erreichen, übertragen ARD und ZDF jeweils im Wechsel.

Hier finden die Spiele bei der Handball-EM 2018 statt

Die Handball-EM 2018 findet an vier Spielorten in Kroatien statt. Die Handballer der Gruppe A spielen in Split, die Spiele der Gruppe B werden in Porec und die Spiele der Gruppe D in Varazdin ausgetragen. Deutschland in Gruppe C wird die Vorrundenspiele in Zagreb bestreiten.

Deutschland bei der EM - Ein Rückblick

Zwei Mal konnte die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-Europameisterschaft den Titel gewinnen (2016 und 2004). Rekordhalter in dieser Statistik ist Schweden mit vier Titeln, gefolgt von Frankreich (drei) und Dänemark mit ebenfalls drei Titeln.

Europameister Gastgeber 2016 Deutschland Polen 2014 Frankreich Dänemark 2012 Dänemark Serbien 2010 Frankreich Österreich 2008 Dänemark Norwegen 2006 Frankreich Schweiz 2004 Deutschland Slowenien 2002 Schweden Schweden 2000 Schweden Kroatien 1998 Schweden Italien 1996 Russland Spanien 1994 Schweden Portugal