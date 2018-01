Steffen Fäth - Der sensible Riese aus dem Rückraum

In der Bundesliga zeigte Steffen Fäth Weltklasseleistungen. Trotzdem kam der Berliner bei der Handball-EM lange nicht zum Zug.

Wenn es bei Steffen Fäth nicht läuft, sieht man das dem Handballer meist an. Als der Rückraumspieler der Füchse Berlin vor eineinhalb Jahren in der Krise steckte, monierte die Hauptstadtpresse seinen "wenig emotionalen Gesichtsausdruck" sowie die "leicht hängenden Schultern" und verortete den 1,94 Meter großen Riesen "irgendwo zwischen Langeweile und Verunsicherung".

Bei der Handball-EM in Kroatien fühlten sich einige Beobachter zunächst an die schwierige Zeit von damals erinnert. Obwohl Fäth in der laufenden Bundesliga-Saison mit 88 Toren und einer Trefferquote von 62 Prozent oft Weltklasse war, kam er in der Vorrunde in Kroatien kaum zum Einsatz. Die Presse nannte ihn den "73-Sekunden-Mann". Mehr Spielzeit gewährte Bundestrainer Christian Prokop in den ersten drei Spielen nicht. Als der 27-Jährige in der Hauptrunde doch ran durfte, wurde er nach dem Sieg gegen Tschechien prompt zum "Man of the Match" ernannt.

Auch beim DHB weiß man, dass der gebürtige Frankfurter vor allem Vertrauen braucht, um seine Leistung abzurufen. Nachdem Fäth bei der HSG Wetzlar zum Nationalspieler gereift war und großen Anteil am deutschen EM-Titel 2016 hatte, stand er beim Berliner Spitzenteam zunächst in der Kritik. Doch anders als sein Vorgänger Erlingur Richardsson setzt Füchse-Trainer Velimir Petković in dieser Spielzeit wieder auf Fäth - prompt brachte der die Gegner mit seinem Raketenarm wie gewohnt zur Verzweiflung.

Trotzdem kehrt Fäth im Sommer zum Meister Rhein-Neckar-Löwen zurück, wo er bereits von 2008 bis 2010 unter Vertrag stand. In Mannheim will der Vater zweier Kinder nicht nur sportlich glücklich werden, sondern auch privat. Den Vereinswechsel begründete Fäth auch mit einem schweren Krankheitsfall in seiner Familie: "Bei den Löwen bin ich wieder näher an meiner Heimat."

Die liegt im Frankfurter Westen. Den Sport erlernte Fäth beim Schwanheimer Stadtteilklub VfL Goldstein. Bevor er nach Mannheim wechselte, spielte er noch in der Jugend des einstmaligen Deutschen Meisters SG Wallau/Massenheim. Schon damals galt der Rechtshänder als introvertiert. Heute ist er einer der wenigen Spitzenspieler, die weder bei Facebook noch auf Instagram mit ihren Fans kommunizieren. Was für Fäth zählt, ist allein auf dem Parkett.

Etwas Privates kann man indes auf seinem rechten Oberarm erfahren. Dort hat er sich "Michael" und "Daniela" in die Haut stechen lassen, die Namen seiner Eltern: "Wenn ich von ihnen nicht die enorme Unterstützung bekommen hätte, glaube ich nicht, dass ich es jemals so weit geschafft hätte."

Autogrammadresse: c/o Füchse Berlin, Markgrafenstraße 34, 10117 Berlin

Handball-EM 2018: Die deutsche Mannschaft für Kroatien Zur Fotostrecke

Zur Person