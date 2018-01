Steffen Weinhold - der stille Routinier

Steffen Weinhold gehört seit einem Jahrzehnt zur Handball-Nationalmannschaft. Trotzdem wird er oft nicht wahrgenommen.

Angeblich ist ein Zufall mit dafür verantwortlich, dass Steffen Weinhold einer der besten deutschen Handballer wurde. Als Junge spielte der Franke für einen Fürther Vorortverein Fußball, als eines Tages das Training ausfiel. Zum Zeitvertreib begleitete der kleine Steffen seine Schwester zum Handball - und dabei blieb er. So wurde aus dem Nachwuchskicker Steffen Weinhold der Handballer Steffen Weinhold.

Es gibt nicht viele solch kuriose Geschichten, die man über den 31-Jährigen erzählen kann. Der Rückraumakteur des deutschen Rekordmeisters THW Kiel ist "ein ruhiger Spieler, der nicht häufig das Wort ergreift", wie Bundestrainer Christian Prokop sagt. Außerhalb des Platzes agiert er nicht halb so spektakulär wie auf dem Platz, wo ihn vor allem Zweikampfstärke und sein Schlagwurf auszeichnen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird er bisweilen so unterschätzt. Bei "Spiegel Online" ist es beispielsweise seit fast sechs Jahren niemandem aufgefallen, dass sie ein "Porträt über den Handball-Nationalspieler Michael Weinhold" auf ihrem Portal haben. Zur Erinnerung: Michael Weinhold heißt eigentlich Steffen Weinhold.

Bei der Handball-EM in Kroatien wird es trotzdem auch auf ihn ankommen, wenn die deutsche Mannschaft ihren Titel tatsächlich verteidigen will. Beim Triumph vor zwei Jahren übernahm Weinhold anstelle des verletzten Stars Uwe Gensheimer die Kapitänsbinde. In der Vorrunde war der Linkshänder oft der Sieggarant. Nach einem Muskelbündelriss in der Hauptrunde gegen Russland fiel er jedoch ebenfalls aus.

Nun will der nach Torhüter Silvio Heinevetter zweitälteste deutsche Spieler gemeinsam mit Gensheimer den EM-Pokal gewinnen. Es wäre der zweite ganz große Titel für den Familienvater nach dem Gewinn der Champions League mit dem THW Kiel 2014.

In Norddeutschland ist der gebürtige Fürther längst zu Hause. Dabei war Weinhold als junger Spieler so heimatverbunden, dass er seine Region nicht einmal nach dem Zweitliga-Abstieg des HC Erlangen verlassen wollte. 2007 wechselte er dann doch zur HSG Nordhorn, die zwei Jahre später allerdings Insolvenz anmelden musste. Von 2009 bis 2012 kämpfte Weinhold mit dem Traditionsverein TV Großwallstadt erfolgreich gegen den Bundesliga-Abstieg, ehe er bei der SG Flensburg-Handewitt erstmals in einem Spitzen-Team spielte. Nach zwei Jahren wechselte er zum norddeutschen Lokalrivalen THW Kiel, aus dessen Mannschaft er längst nicht mehr wegzudenken ist.

Das Gleiche gilt für die Nationalmannschaft. In der Vorrunde in Kroatien wurde kein Spieler häufiger eingesetzt als der Routinier, der nun schon seit einem Jahrzehnt zur DHB-Auswahl zählt. Dort ist er zwar ebenfalls eher still, "aber wenn er etwas sagt, findet das großes Gehör", findet Bundestrainer Prokop. Und wenn Weinhold gewinnt, kann er doch ganz schon laut werden.

Autogrammadresse: c/o THW Kiel Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG, Ziegelteich 30, 24103 Kiel

