Handball-EM: DHB-Boss nennt Deutschlands Schlüsselspieler

Nicht Uwe Gensheimer, nicht Andreas Wolff: Hendrik Pekeler ist für DHB-Vize Bob Hanning bei der Handball-EM 2020 der Schlüsselspieler bei Deutschland.

München/Trondheim - Nicht etwa Kapitän Uwe Gensheimer, der beim Auftaktsieg gegen die Niederlande (34:23) die Rote Karte sah, oder Torwart Andreas Wolff - für DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist Abwehrchef Hendrik Pekeler bei der Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich der „Schlüsselspieler“ im DHB-Team.

„Auf ihn wird es maßgeblich ankommen. Die Defensive ist unser Aushängeschild, und auch in diesem Jahr wird sie über unseren Erfolg entscheiden“, schrieb Hanning in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de: „Hendrik wird die Abwehr dirigieren und lenken.“

Handball-EM: Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek im Mittelblock

Christian Schwarzer, Weltmeister von 2007, sieht im Mittelblock mit Pekeler und Patrick Wiencek ein Duo von Weltklasse-Format. „Bei Pekeler gibt es außerdem die Möglichkeit, ihn ähnlich wie zu Zeiten von Dagur Sigurdsson offensiv decken zu lassen“, sagte Schwarzer bei spox.com: „Er kann hervorragend Räume zustellen und mit seinen langen Armen Pässe abgreifen. Diese Qualitäten suchen ihresgleichen.“

+ Mit Deutschland bei der Handball-EM: Hendrik Pekeler. © dpa / Uwe Anspach

Schon vor dem Auftaktspiel der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop an diesem Donnerstag waren sowohl Hanning als auch Schwarzer zuversichtlich. „Wir haben eine Mannschaft, in der jeder Spieler in der Lage ist, Herausragendes zu leisten“, sagte Hanning im SID-Interview: „Klagen über verletzte Spieler gibt es bei mir nicht.“

Schwarzer sagte, „im Endeffekt ist alles möglich, ich traue den Jungs alles zu.“ Viel komme darauf an, „wie das Team ins Turnier kommt, wie viel Selbstvertrauen es tanken kann.“

Handball-EM: Paul Drux soll für Deutschland der Spielmacher sein

Eine mögliche Problemzone sieht der frühere Kreisläufer auf der Spielmacher-Position, die durch verletzungsbedingte Absagen ausgedünnt ist.

„Dass wir keinen klassischen Spielmacher haben, könnte zum Problem werden“, sagte Schwarzer: „Dieser Umstand könnte der Knackpunkt sein, ob die Mannschaft weit kommt oder eben nicht.“

+ DHB-Vizepräsident: Bob Hanning. © dpa / Marius Becker

Prokop setzt nun auf Paul Drux, Marian Michalczik und Philipp Weber. Für Schwarzer ist die Frage, ob einer der drei Spieler von "hoher Qualität" auch "in der Lage sein wird, in alles entscheidenden Momenten gegen die absoluten Topnationen ein Spiel zu lenken. Das müssen wir abwarten."

Handball-EM: Bob Hanning vertraut auf Tobias Reichmann

Hanning traut unterdessen Rechtsaußen Tobias Reichmann eine gute Rolle zu. Nach dessen WM-Aus im vergangenen Jahr war Unruhe entstanden, jetzt greift der 31-Jährige wieder an.

„Er hat sich mit dem Trainer ausgesprochen und jetzt hat er die Möglichkeit, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen“, meint Hanning: „Ich bin sicher, dass er das schafft. Wir brauchen Ecken und Kanten im Team.“

Beim Aufwärmen für das erste Gruppenspiel gegen die Niederlande unterlief Fabian Böhm ein Missgeschick: Er warf ZDF-Moderator Yorck Polus ab, was live im TV zu sehen war.

