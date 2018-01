Handball-EM: Frankreich und Kroatien marschieren Richtung Halbfinale

Weltmeister Frankreich und Gastgeber Kroatien marschieren bei der Handball-EM mit großen Schritten in Richtung Halbfinale.

Zagreb - Der Turnierfavorit aus Frankreich besiegte Rekord-Europameister Schweden in einer Abwehrschlacht mit 23:17 (10:8) und setzte sich mit 6:0 Punkten an die Spitze der Hauptrundengruppe 1. Frankreich ist das einzige noch verlustpunktfreie Team bei der EM.

Auf Platz zwei folgen mit 6:2 Zählern die Kroaten, die ohne ihren weiter an der Wade verletzten Kieler Spielmacher und Kapitän Dumagoj Duvnjak Vizeweltmeister Norwegen mit 32:28 (17:15) bezwangen. Manuel Strlek (6 Tore) und Luka Cindric (5) waren in Zagreb die erfolgreichsten Schützen beim Sieger. Bester Werfer der Partie aber wurde der Norweger Sander Sagosen mit acht Treffern. Den Skandinaviern droht nach der zweiten Niederlage das Aus in der Hauptrunde.

Bester Torschütze in der Mannschaft des französischen Trainergespanns Didier Dinart und Guillaume Gille war Cedric Sorhaindo mit fünf Treffern. Superstar Nikola Karabatic traf zweimal. Herausragend beim Sieger war Torhüter Vincent Gerard, der 19 der 36 Würfe auf sein Gehäuse parierte und damit auf eine Quote von 53 Prozent kam.

Bei den Schweden, die mit 4:2 Zählern weiterhin Chancen auf die Medaillenspiele haben, war Simon Jeppson viermal erfolgreich. Am Abend (20.30 Uhr) trifft Gastgeber Kroatien im zweiten Samstagspiel auf Vize-Weltmeister Norwegen. Beide Teams haben 4:2-Punkte auf dem Konto.

