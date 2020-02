Neuer Hammer! Nach Fußball-EM und Champions-League-Finale plant München schon das nächste Mega-Event

In München jagt ein sportliches Mega-Event das nächste: Erst Fußball-EM, dann Champions-League-Finale. 2024 soll noch ein Highlight folgen.

München ist seit jeher ein beliebter Standort für sportliche Highlights.

Auch in der nahen Zukunft stehen große Events auf dem Plan.

Die Stadt will nun sogar noch einen draufsetzen.

München - In München fehlt es einem eigentlich an nichts. Hier kommen die großen Stars zu Konzerten ins Olympiastadion, vor den Toren der Stadt greift der FC Bayern München in der Allianz Arena* jedes Jahr nach Titeln*, auf dem Oktoberfest prostet sich die ganze Welt zu - ja, hier kann man es aushalten. Wenn da nur nicht die horrenden Immobilienpreise wären.

Abgesehen vom regulären Treiben in der Metropole gibt es immer wieder große sportliche Highlights in der Stadt. Das nächste ist die paneuropäische Fußball-EM im Sommer 2020*, München ist einer von zwölf Austragungsorten auf dem ganzen Kontinent*. Zwei Jahre später steigt in der Allianz Arena dann das Champions-League-Finale* - wieder einmal, schließlich war der Henkelpott schon 2012 in Fröttmaning verliehen worden. Die Bayern-Fans werden sich schmerzlich erinnern. 2024 findet die Fußball-EM dann komplett in Deutschland statt, München ist wieder Austragungsort.

Handball-EM 2024 in München: Stadt will sich als Ausrichter bewerben

Die Stadt München will diese sportliche Serie offenbar fortsetzen und hat bereits den nächsten Knaller in petto: 2024 soll die Handball-EM an die Isar kommen!

#Handball-EM 2024: #München wird sich nach Beschluss des Sportausschusses als Ausrichterstadt bewerben. Das Turnier findet vom 12. bis 28. Januar 2024 in Deutschland statt. Der #Stadtrat muss in der kommenden Vollversammlung noch zustimmen. pic.twitter.com/xvAEM8UrFU — Stadt München (@StadtMuenchen) February 6, 2020

Nach Beschluss des Sportausschusses will sich München als Ausrichterstadt bewerben. Die Europameisterschaft findet vom 12. bis 28. Januar 2024 in Deutschland statt, der Stadtrat müsse in der kommenden Vollversammlung nur noch zustimmen. „Mit den Spielen der Handball-EM wäre 2024 wirklich ein fantastisches Sportjahr für alle Münchnerinnen, Münchner und Gäste: Im Januar die Europameisterschaft im Handball, im Sommer dann die Europameisterschaft der Fußballer“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Handball-EM 2024 in München: Kommt die Europameisterschaft erneut nach Bayern?

München war bereits im Januar 2019 Austragungsort der Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark. Bei der Euro in vier Jahren sind zwischen drei bis höchstens sieben Austragungsorte vorgesehen. Deutschland wäre als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Bei der Handball-EM 2020* musste die deutsche Mannschaft frühzeitig die Segel streichen.

