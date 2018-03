Handball live: Göppingen empfängt die MT Melsungen

Nach der deutlichen 31:20-Pleite bei den Rhein-Neckar Löwen will Frisch Auf! Göppingen auf eigenem Parkett gegen die MT Melsungen zurück in die Erfolgsspur finden.

Ihre Klasse in eigener Halle konnten die Göppinger zuletzt beim 30:19-Erfolg gegen Hannover eindrucksvoll unter Beweis stellen. Doch auch die MT Melsungen muss sich nicht verstecken: Ersatzgeschwächt und ohne Toptorjäger Julius Kühn sowie die etatmäßigen Torhüter Sjöstrand und Simic (kam für einen Siebenmeter auf die Platte) siegte der Tabellensiebte am vergangenen Spieltag mit 31:27 gegen den Gast aus Minden.

Liveticker: Göppingen vs. Melsungen

+++ AKTUALISIEREN +++

Wir übertragen die Begegnung zwischen Frisch Auf! Göppingen und der MT Melsungen am 15. März ab 18.30 Uhr per Liveticker. Anwurf ist um 19 Uhr.

