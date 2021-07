Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker: Harter Brocken zum Olympia-Auftakt für Gislasons Team

Start des olympischen Handballturniers

+ © Michael Schmidt/imago-images Kapitän Uwe Gensheimer sieht sein Team gut auf die Spanier vorbereitet. © Michael Schmidt/imago-images

Zum Olympia-Auftakt will die deutsche Handball-Auswahl Angstgegner Spanien bezwingen. Die Vorrundenpartie der deutschen Gruppe A im Live-Ticker.

Die deutsche Handball-Auswahl bekommt es zum Olympia*-Auftakt am Samstag mit Spanien zu tun.

Anpfiff des ersten Gruppenspiels ist bereits um 9.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Die erste Begegnung des Teams von Alfred Gislason verfolgen Sie hier im Live-Ticker.

Handball bei Olympia 2021: Deutschland - Spanien -:- (-:-)

Kader Deutschland: Kader Spanien: Strafminuten:

Tokio - Am Samstagmorgen deutscher Zeit beginnt für die deutsche Auswahl das olympische Handball-Turnier* in Tokio. Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft von Alfred Gislason ist riesig, er will optimal in den Wettbewerb starten. Gegen Spanien wollen Kapitän Uwe Gensheimer und Co. ihre gute Laune in Punkte ummünzen.

Handball bei Olympia: Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker - Gislason will „große Teams schlagen“

Gleich zum Auftakt treffen mit Deutschland und Spanien bereits zwei europäische Handball-Schwergewichte aufeinander. Doch auch die kommenden Gegner aus der Gruppe A haben es in sich, neben Brasilien und Argentinien hat das DHB-Team auch Rekordweltmeister Frankreich und Norwegen vor der Brust. Besonders die letzteren beiden Teams sind heiße Kandidaten auf Edelmetall.

Somit muss möglichst ein Sieg her, um optimal ins Turnier zu starten. „Es ist extrem wichtig bei so einem Turnier, wie man da reinkommt“, weiß auch Trainer Gislason, der bereits zweimal als Spieler an den Sommerspielen* teilgenommen hatte.

Auch um den Topfavoriten Dänemark sowie dem Vize-Weltmeister Schweden in einem möglichen Viertelfinale aus dem Weg zu gehen, wäre eine vordere Platzierung in der Gruppe wichtig. Für das Ziel Halbfinale müsse man „schon in der Gruppe ein oder mehrere große Teams schlagen“, so Gislason. Der Isländer ist jedoch optimistisch, seine Mannschaft sei „gut drauf“, meinte er etwa nach dem Abschlusstraining.

Handball bei Olympia: Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker - Kapitän mit gutem Gefühl vor dem Auftakt

Der Respekt vor den Spaniern ist trotz aller Euphorie vor Olympia groß. Die Iberer seinen „kein einfacher Gegner, das wissen wir aus den letzten Jahren“, wie Gensheimer anmerkte. Allerdings habe er „das Gefühl, dass wir gut vorbereitet sind“. Im Januar unterlag die deutsche Auswahl den Spaniern bei der WM in Ägypten mit 28:32. Auch bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr setzte es eine Pleite. Diesmal werde man „alles dafür tun, sie diesmal zu schlagen“, gab sich Gislason angriffslustig. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA