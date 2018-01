Handball-Weltrekord: So will der DHB die EM 2024 nach Deutschland holen

Die Esprit Arena in Düsseldorf

Mit einem Weltrekord-Versuch will der Deutsche Handballbund (DHB) den Zuschlag für die Ausrichtung der Handball-EM 2024 erhalten.

Das Eröffnungsspiel soll in der Düsseldorfer Esprit-Arena vor 60.000 Zuschauern ausgetragen werden. Das wäre ein Weltrekord-Besuch für ein Handballspiel. "Wir wollen etwas Besonderes bieten. Handball im Fußballstadion kann großartig sein", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann der Sport Bild. Deutschland hat noch nie eine Handball-EM der Männer ausgetragen. Mitbewerber sind Dänemark/Schweiz und Ungarn/Slowakei. Die EM 2024 wird vom europäischen Handball-Verband EHF am 18. Juni in Glasgow vergeben.

