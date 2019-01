Handball-WM im Live-Ticker: Gelingt Prokops Jungs der dritte Streich?

Am Montagabend kreuzen Deutschland und Russland bei der Handball-WM die Klingen.

Keine Zeit zum Durchschnaufen. Nach zwei Siegen zum Turnierstart trifft die DHB-Elf bei der Handball-WM 2019 am Montagabend auf Russland. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark hat begonnen. Hier im Spielplan finden Sie die Termine und Ergebnisse für alle Spiele des Turniers.



Nach zwei Siegen zum Auftakt trifft die DHB-Elf am Montagabend (18 Uhr) auf die russische Auswahl.

Tobias Reichmann hatte mit der Instagram-Reaktion auf seine Aussortierung für Aufregung gesorgt. Am Sonntag meldete er sich erneut zu Wort.

17.51 Uhr: Unter lautstarkem Jubel des Publikums ziehen die DHB-Gladiatoren in die Arena ein. Das russische Team wirkt enorm entschlossen.

17.43 Uhr: Die deutsche Mannschaft zieht sich nach einer intensiven Aufwärmphase jetzt in die Kabine zurück. Dort dürfte Coach Prokop seine Mannen noch einmal auf ein intensives Kräftemessen einschwören. Mit Russland wartet heute der erste echte Gradmesser.

17.39 Uhr: Glatteis-Gefahr in Berlin: Trotz anhaltender Wetter-Kapriolen in der Bundeshauptstadt ist die Mercedes-Benz-Arena zwanzig Minuten vor Anpfiff bereits gut gefüllt.

17.06 Uhr: Die deutschen Handballer können dank brasilianischer Schützenhilfe bereits am Montagabend in die Hauptrunde der Heim-WM einziehen. Durch den 24:22 (14:11)-Erfolg der Südamerikaner gegen Serbien wäre die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop bei einem Sieg gegen Russland nicht mehr von einem der ersten drei Plätze in der Gruppe A zu verdrängen und hätte damit ihr erstes Etappenziel erreicht.

Handball-WM 2019: Gelingt Prokops Jungs der dritte Streich?

Berlin - Was für ein Start für die DHB-Elf! In den ersten beiden Partien bei der Handball-WM im eigenen Lande gab sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop keine Blöße und ließ sich auch von Störfeuern neben dem Platz nicht beeindrucken. Ein erwartet einseitiges Eröffnungsspiel gegen Korea konnten Uwe Gensheimer und Kollegen mit 30:19 für sich entscheiden. Auch müde Brasilianer stellten das DHB-Team am Samstag vor keine nennenswerten Probleme (34:21).

Am Montag (18 Uhr, Mercedes-Benz-Arena Berlin) wartet nun die russische Auswahl auf die Ballartisten des DHB. Der nächste Vorrundengegner der DHB-Elf trennte sich zunächst Unentschieden von giftigen Serben (30:30), um sich bei seinem zweiten WM-Auftritt dann mit 34:27 gegen Korea durchzusetzen. Die Mannen von Bundestrainer Prokop dürften alles daran setzen, ihre Erfolgsserie gegen Russland fortzusetzen. Schließlich bittet Erzrivale Frankreich gleich am Dienstagabend zum ultimativen Vorrundenkracher.

