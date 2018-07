Handball WM 2019: Der Spielplan für das Turnier in Deutschland ist fix

Der Spielplan für die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark steht fest. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft eröffnet das Turnier am 10. Januar 2019 gegen Südkorea.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert - zuletzt am 5. Juli um 13.50 Uhr - Die Spiele wurden Ende Juni vor dem Rathaus in Kopenhagen ausgelost. Für das Team von Bundestrainer Christian Prokop geht es gegen den Titelverteidiger und sechsmaligen Weltmeister Frankreich, den Ex-Champion Russland sowie Serbien, Brasilien und Südkorea. Das Eröffnungsspiel wird das DHB-Team am 10. Januar gegen Korea bestreiten.

Um in die Hauptrunde einzuziehen, muss die DHB-Auswahl mindestens Dritter werden (Spielplan etwas weiter unten). Bei den Spielen vom 19. bis 23. Januar in Köln würde es dann gegen die drei besten Teams aus der Gruppe B gehen, in der in München Europameister Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan spielen. Die Halbfinals finden am 25. Januar in Hamburg, die Medaillenspiele am 27. Januar im dänischen Herning statt.

Tickets für das Turnier in Deutschland und Dänemark

Die ersten Tagestickets sind seit Donnerstag, 1. März, 10 Uhr, über die offizielle Internetseite www.handball19.com erhältlich. Seit Mitte Dezember können dort bereits für die Spielorte Berlin, München, Köln und Hamburg (Deutschland) sowie Herning (Dänemark) in allen Kategorien Ticket-Kontingente mit so genannter "Best-Seat-Garantie" gekauft werden. Für die deutschen Standorte werden dort zudem Karten für alle Spiele in der entsprechenden Stadt angeboten. Die nächste Phase im Ticketverkauf beginnt nach der Auslosung im Sommer 2018.

„Die Handball WM 2019 ist ein fantastisches Angebot für Handballfans und jeden Sportinteressierten. Wir spüren ein stetig wachsendes Interesse“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober zum Start des Vorverkaufs.

Handball WM 2019: Das Heimspiel

Über die Standortpakete seien in der ersten Verkaufsphase bereits 27.000 Karten für die Schauplätze Berlin, München, Köln und Hamburg abgesetzt worden. Gespielt wird außerdem in Dänemark: Das Turnier wird zum ersten Mal von zwei Verbänden ausgetragen.

Für das Eröffnungsspiel der Handball WM 2019 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena am 10. Januar und die Halbfinals am 25. Januar in der Hamburger Barclaycard Arena sind die günstigsten Kategorien bereits nahezu ausverkauft. „Hier kommen am 1. März noch weitere Tickets auf den Markt – da heißt es also: Schnell sein und das persönliche WM-Erlebnis sichern“, sagte Schober.

Tageskarten für Spieltage der Vor- und Hauptrunde sind ab 15 Euro erhältlich. Zudem gibt es Familientickets und Gruppenangebote für Vereine, Schulen und gemeinnützige Institutionen. Nach der Auslosung werden im Sommer weitere Tickets in den Verkauf gehen.

Handball WM 2019: Der Modus

An der Handball WM 2019 werden 24 Mannschaften teilnehmen: Bei dem Turnier folgen auf vier Vorrundengruppen à sechs Mannschaften zwei Hauptrundengruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten beiden Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Insgesamt gibt es dann 96 Partien.

Berlin wird am 10. Januar 2019 das Eröffnungsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft erleben. Schauplätze der WM in Dänemark sind Kopenhagen und Herning. In Herning werden am 27. Januar die Medaillenspiele stattfinden.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird ihre Vorrunde in Berlin bestreiten und im Falle der sportlichen Qualifikation nach Köln umziehen. Die Vorrunde ohne deutsche Beteiligung, aber voraussichtlich mit Weltmeister Frankreich oder Kroatien als gesetzter Mannschaft, findet in München statt. Für die Halbfinals ist Hamburg vorgesehen.

Handball WM 2019: Die Spielorte der WM

Royal Arena Kopenhagen (13.500 Zuschauer)

Jyske Bank Boxen Herning (15.000)

Mercedes-Benz Arena Berlin (14.800)

Olympiahalle München (12.000)

LANXESS Arena Köln (19.250)

Barclaycard Arena Hamburg (13.300)

Inklusive des President’s Cups, bei dem die Plätze 17 bis 24 ausgespielt werden, umfasst der Spielplan insgesamt 96 Partien.

Handball WM 2019: Die Teilnehmer

Bisher stehen folgende Mannschaften als Teilnehmer der Handball WM 2019 fest:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Frankreich Spanien Dänemark Schweden Russland Kroatien Norwegen Ungarn Deutschland Mazedonien Österreich Katar Serbien Island Tunesien Argentinien Brasilien Bahrain Chile Ägypten Korea* Japan Saudi Arabien Angola

Dänemark, qualifiziert als Gastgeber

Deutschland, qualifiziert als Gastgeber

Frankreich, qualifiziert als Weltmeister 2017

Katar, qualifiziert über die Asienmeisterschaft 2018

Saudi-Arabien, qualifiziert über die Asienmeisterschaft 2018

Südkorea, qualifiziert über die Asienmeisterschaft 2018

Bahrain, qualifiziert über die Asienmeisterschaft 2018

Tunesien, qualifiziert als Afrikameister 2018

Ägypten, qualifiziert als 2. der Afrikameisterschaft 2018

Angola, qualifiziert als 3. der Afrikameisterschaft 2018

Spanien, qualifiziert als Europameister 2018

* Die Internationale Handball-Föderation (IHF) hatte beschlossen, ein gemeinsames Team aus Süd- und Nordkorea zuzulassen. "Das ist bislang nur eine Willensbekundung", sagte DHB- Vorstandsvorsitzender Mark Schober. Ob dieser Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.

Handball WM 2019: Spielplan und Tabelle der Vorrunde

Die Vorrunde der Handball-WM 2019 ist in vier Gruppen aufgeteilt worden. Gruppe A und B tragen ihre Spiele in Deutschland aus. Gruppe C und D spielen im Gastgeberland Dänemark.

Gruppe A Ergebnis 10. Januar 2019 Korea : Deutschland -:- (-:-) 11. Januar 2019 Serbien : Russland -:- (-:-) 11. Januar 2019 Brasilien : Frankreich -:- (-:-) 12. Januar 2019 Russland : Korea -:- (-:-) 12. Januar 2019 Deutschland : Brasilien -:- (-:-) 12. Januar 2019 Frankreich : Serbien -:- (-:-) 14. Januar 2019 Serbien : Brasilien -:- (-:-) 14. Januar 2019 Russland : Deutschland -:- (-:-) 14. Januar 2019 Frankreich : Korea -:- (-:-) 15. Januar 2019 Russland : Brasilien -:- (-:-) 15. Januar 2019 Korea : Serbien -:- (-:-) 15. Januar 2019 Deutschland : Frankreich -:- (-:-) 17. Januar 2019 Brasilien : Korea -:- (-:-) 17. Januar 2019 Deutschland : Serbien -:- (-:-) 17. Januar 2019 Frankreich : Russland -:- (-:-)

Tabelle Tore Diff. Punkte 1. Frankreich -:- 0 0 2. Deutschland -:- 0 0 3. Russland -:- 0 0 4. Serbien -:- 0 0 5. Brasilien -:- 0 0 6. Korea -:- 0 0

Gruppe B Ergebnis 11. Januar 2019 Japan : Mazedonien -:- (-:-) 11. Januar 2019 Island : Kroatien -:- (-:-) 11. Januar 2019 Bahrain : Spanien -:- (-:-) 13. Januar 2019 Mazedonien : Bahrain -:- (-:-) 13. Januar 2019 Kroatien : Japan -:- (-:-) 13. Januar 2019 Spanien : Island -:- (-:-) 13. Januar 2019 Island : Bahrain -:- (-:-) 14. Januar 2019 Kroatien : Mazedonien -:- (-:-) 14. Januar 2019 Spanien : Japan -:- (-:-) 16. Januar 2019 Japan : Island -:- (-:-) 16. Januar 2019 Kroatien : Bahrain -:- (-:-) 16. Januar 2019 Mazedonien : Spanien -:- (-:-) 17. Januar 2019 Bahrain : Japan -:- (-:-) 17. Januar 2019 Mazedonien : Island -:- (-:-) 17. Januar 2019 Spanien : Kroatien -:- (-:-)

Tabelle Tore Diff. Punkte 1. Spanien -:- 0 0 2. Kroatien -:- 0 0 3. Mazedonien -:- 0 0 4. Island -:- 0 0 5. Bahrain -:- 0 0 6. Japan -:- 0 0

Gruppe C Ergebnis 10. Januar 2019 Chile : Dänemark -:- (-:-) 11. Januar 2019 Saudi Arabien : Österreich -:- (-:-) 11. Januar 2019 Tunesien : Norwegen -:- (-:-) 12. Januar 2019 Österreich : Chile -:- (-:-) 12. Januar 2019 Norwegen : Saudi Arabien -:- (-:-) 12. Januar 2019 Dänemark : Tunesien -:- (-:-) 14. Januar 2019 Tunesien : Chile -:- (-:-) 14. Januar 2019 Norwegen : Österreich -:- (-:-) 14. Januar 2019 Dänemark : Saudi Arabien -:- (-:-) 15. Januar 2019 Saudi Arabien : Tunesien -:- (-:-) 15. Januar 2019 Norwegen : Chile -:- (-:-) 15. Januar 2019 Österreich : Dänemark -:- (-:-) 17. Januar 2019 Chile : Saudi Arabien -:- (-:-) 17. Januar 2019 Österreich : Tunesien -:- (-:-) 17. Januar 2019 Dänemark : Norwegen -:- (-:-)

Tabelle Tore Diff. Punkte 1. Dänemark -:- 0 0 2. Norwegen -:- 0 0 3. Österreich -:- 0 0 4. Tunesien -:- 0 0 5. Chile -:- 0 0 6. Saudi Arabien -:- 0 0

Gruppe D Ergebnis 11. Januar 2019 Angola : Katar -:- (-:-) 11. Januar 2019 Argentinien : Ungarn -:- (-:-) 11. Januar 2019 Ägypten : Schweden -:- (-:-) 13. Januar 2019 Katar : Ägypten -:- (-:-) 13. Januar 2019 Ungarn : Angola -:- (-:-) 13. Januar 2019 Schweden : Argentinien -:- (-:-) 14. Januar 2019 Ungarn : Katar -:- (-:-) 14. Januar 2019 Argentinien : Ägypten -:- (-:-) 14. Januar 2019 Schweden : Angola -:- (-:-) 16. Januar 2019 Angola : Argentinien -:- (-:-) 16. Januar 2019 Ungarn : Ägypten -:- (-:-) 16. Januar 2019 Katar : Schweden -:- (-:-) 17. Januar 2019 Ägypten : Angola -:- (-:-) 17. Januar 2019 Katar : Argentinien -:- (-:-) 17. Januar 2019 Schweden : Ungarn -:- (-:-)

Tabelle Tore Diff. Punkte 1. Schweden -:- 0 0 2. Ungarn -:- 0 0 3. Katar -:- 0 0 4. Argentinien -:- 0 0 5. Ägypten -:- 0 0 6. Angola -:- 0 0

Handball WM 2019: Die Hauptrunde

Die Hauptrundenspiele finden zwischen Samstag, 19. Januar und Mittwoch, 23. Januar statt. Das Halbfinale wird am Freitag, 25. Januar in Hamburg ausgetragen. Die Medaillenspiele finden am Sonntag, 27. Januar in Herning (Dänemark) statt.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft

Trotz des Debakels bei der Handball-EM darf Bundestrainer Christian Prokop die Handballer zur Handball WM 2019 führen. Die Deutschen waren im Viertelfinale nach einer desolaten zweiten Halbzeit sang- und klanglos gegen Spanien ausgeschieden.

Handball: Die deutsche Nationalmannschaft Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), geb. 21.10.1984, 166 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), geb. 03.03.1991, 58 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), geb. 26.10.1986, 145 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), geb. 28.02.1993 © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), geb. 01.04.1993, 37 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), geb. 07.02.1995, 114 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum Mitte: Steffen Fäth (Füchse Berlin), 04.04.1990, 57 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), geb. 15.09.1992, 11 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), geb. 10.07.1989, 57 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), geb. 19.07.1986, 252 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), geb. 04.07.1989, 117 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), geb. 27.05.1988, 69 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), geb. 19.07.1995, 37 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), geb. 22.03.1989, 197 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), geb. 02.07.1991, 71 Länderspiele (Stand 7.1.18) © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Kreis: Bastian Roscheck (SC DHfK Leipzig), geb . 24.02.1991. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Bundestrainer: Christian Prokop. Seit Februar 2017 Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, Nachfolger von Dagur Sigurdsson © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft: In der oberen Reihe steht Physiotherapeut Dennis Finke (von links) neben den Nationalspielern Jannik Kohlbacher, Marian Michalczik, Hendrik Pekeler, Finn Lemke, Patrick Wiencek, Fabian Wiede, Fabian Wiede sowie neben dem Team-Manager Oliver Roggisch. In der mittleren Reihe steht Physiotherapeut Peter Gräschus (von links) neben dem Mannschaftsarzt Kurt Steuer, Julius Kühn, Steffen Weinhold, Philipp Weber, Steffen Fäth, dem Teamkoordinator Volker Schurr, dem Co-Bundestrainer Alexander Haase sowie dem Bundestrainer Christian Prokop. In der unteren Reihe sitzten Maximilian Janke (von links), Bastian Roscheck, Patrick Groetzki, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Andreas Wolff, Rune Dahmke, Uwe Gensheimer, Paul Drux und Kai Häfner nebeneinander. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa

Der 39-Jährige soll nach langer Debatte aber trotzdem seinen Vertrag bis 2022 erfüllen. Allerdings muss sich nach zuletzt zwei enttäuschenden Turnieren einiges ändern, um 2019 wieder in die Weltspitze zurückzukehren.

Christian Prokop war 2017 vom DHB für 500.000 Euro aus seinem Vertrag beim SC DHfK Leipzig herausgekauft worden.

Spielerporträts:

