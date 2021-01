Finale der Handball-WM JETZT im Live-Ticker: Dänemark und Schweden liefern sich heißes Duell

Bei der Handball-WM stehen sich Dänemark und Schweden im skandinavischen Duell gegenüber. Die Partie gibt es hier im Live-Ticker.

Dänemark - Schweden 13:13 (13:13), Anpfiff Sonntag, 31. Januar, 17.30 Uhr

Dänemark: Niklas Landin, Kevin Möller - Lasse Andersson, Mikkel Hansen, Jacob Holm, Mads Mensah Larsen, Henrik Möllgaard, Morten Olsen, Mathias Gidsel, Nikolaj Oris Nielsen, Emil Jakobsen, Magnus Landin, Lasse Svan, Simon Hald, Magnus Saugstrup, Anders Zachariassen Schweden: Mikael Aggefors, Andreas Palicka - Felix Claar, Jonathan Carlsbogard, Jonathan Edvardsson, Jim Gottfridsson, Alfred Jönsson, Albin Lagergren, Lukas Sandell, Lucas Pellas, Hampus Wanne, Valter Chrintz, Daniel Pettersson, Max Darj, Anton Lindskog, Fredric Pettersson Zeitstrafen: 3-2

32. Minute: Die Dänen versuchen seit Wiederanpfiff, die Führung zu erzielen. Aus einem Freiwurf trifft Hansen zum vierten Mal an diesem Abend zum 14:13, besonders bitter für Schweden: Der Wurf wurde noch unhaltbar abgefälscht.

31. Minute: Weiter geht‘s in die zweite Hälfte des WM-Endspiels!

Im ersten Durchgang fielen zwar nicht viele Treffer, doch das liegt vor allem an den Defensivreihen beider Teams. Mit 13:13 geht es in die Pause. Die beiden Bundesliga-Keeper Landin und Palicka zeigen ebenfalls ansprechende Leistungen un diesem taktisch anspruchsvollen Endspiel. Gleich geht es weiter.

HALBZEIT

30. Minute: Wow! Nikolaj Oris Nielsen markiert mit einem recht überraschenden Wurf aus der Hüfte den Ausgleich, kurz danach ist Pause. Was ein spannendes Endspiel!

29. Minute: Dänemark meldet sich zurück und trifft in Person von Möllgaard ins leere schwedische Tor!

28. Minute: Dänemarks Kreisläufer Hald vergibt alleine am Kreis und wirft links daneben. Kurz danach gibt es ein Timeout

26. Minute: Jedes Team erzielt einen Treffer, kurz danach gibt es die nächste Zeitstrafe gegn die Schweden.

25. Minute: Schwedens Keeper Planicka ist heute gut drauf! Erst hält er einige Bälle, dann trifft Lagergren im Anschluss zum 11:10. Doch damit nicht genug: Planicka Lagergren hält sehenswert einen Siebenmeter von Hansen! Kurz darauf ist Pettersson zur Stelle und trifft für die Schweden, die nun mit zwei Treffern führen.

22. Minute: Ähnliche Szene wie eine Minute zuvor: Oris Nielsen bringt die Dänen mit einem starken Wurf in Führung, doch im Kpnter gibt es erneut einen Siebenmeter für Schweden, den Pellas erneut verwandelt. Saugstrup muss erneut eine Zeitstrafe absitzen.

21. Minute: Oris Nielsen bringt die Dänen zunächst in Führung, doch nach einem verwandelten Siebenmeter durch Pellas kann Schweden egalisieren.

19. Minute: Albin Lagergren sieht, dass das Tor der Dänen frei steht und trifft nach einem Block der schwedischen Defensive zum 8:7! Kurz darauf hält Palicka stark, im Konter trifft Petersson für die Schweden. Starke Aktion der Schweden!

17. Minute: Dänemarks Nikolaj Oris Nielsen trifft mit einem starken Leger zum 8:6! Erstmals führt ein Team in diesem Finale mit zwei Treffern. Saugstrup sieht nach einem Foul eine Zeitstrafe!

14. Minute: Andersson trifft nach einem Fehler im Angriffsspiel bei den Schweden in Führung, im Gegenzug vergibt Max Darj gegen den Dänen-Keeper Landin!

12. Minute: Hampus Wanne tankt sich auf Linksaußen durch und erzielt das 6:6!

11. Minute: Gottfridsson sucht aus zentraler Position den Abschluss und trifft sehenswert aus neun Metern zum 5:5-Ausgleich, kurz darauf ist Hansen mit seinem bisher dritten Treffer zur Stelle.

8. Minute: Wieder ist es Lukas Sandell, der für schwedische Mannschaft das 4:3 erzielt, nach einem individuellen Fehler bei den Gelb-Blauen rollt der dänische Konter erneut. Erst trifft Saugstrup, dann bringt Möllgaard seine Dänen zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung. Das Finale fängt bereits sehr ausgeglichen an, das verspricht Spannung.

6. Minute: Sandell bringt die Schweden wieder auf die Siegerstraße, doch Mikkel Hansen wird langsam warm und gleicht mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend zum 3:3 aus.

4. Minute: Schweden geht nach einem Pfostentreffer der Dänen wieder durch Carlsbogard in Führung, doch auch hier folgt der Ausgleich durch Dänen-Star Mikkel Hansen prompt.

2. Minute: Der Schwede Hampus Wanne markiert nach einem Pass auf linksaußen von Gottfridsson den ersten Treffer dieses Endspiels, jedoch wird die Führung umgehend vom Dänen Magnus Saugstrup egalisiert.

ANPFIFF

17.26 Uhr: Die beiden Teams stehen auf der Platte, die Hymnen werden in der Halle abgespielt.

17.22 Uhr: In wenigen Minuten geht es im Cairo Stadium Indoor Halls Complex um den 22 Kilogramm schweren WM-Pokal. Weltmeister Dänemark und Schweden stehen sich ab 17.30 Uhr gegenüber, im Live-Ticker verpassen Sie nichts!

17.15 Uhr: In einer Viertelstunde findet erstmals ein WM-Finale zwischen Dänemark und Schweden statt, die Schweden konnten bereits viermal den Titel holen, doch der letzte Erfolg liegt 22 Jahre zurück. Die Dänen sind hingegen amtierender Weltmeister, in den Jahren 1967, 2011 und 2013 reichte es lediglich zur Silbermedaille. Bei der Heim-WM im Jahr 2019 konnte sich Dänemark erstmals zum Weltmeister küren.

Handball-WM: Dänemark gegen Schweden im Live-Ticker

Update 31. Januar, 16.55 Uhr: Noch eine gute halbe Stunde bis zum Anpfiff des Endspiels bei der Handball-Weltmeisterschaft im Cairo Stadium Indoor Halls Complex. Schweden und Dänemark stehen sich erstmals in einem WM-Finale gegenüber - wer holt sich heute Abend den Titel? Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker.

Update 31. Januar, 16.25 Uhr: In einer Stunde findet die höchst umstrittene Handball-WM in Ägypten mit dem Finale zwischen Dänemark und Schweden ihren Höhepunkt. Die Dänen setzten sich gegen den späteren Bronze-Gewinner aus Spanien knapp mit 35:33 durch, während sich Schweden beim 32:26 gegen Frankreich etwas leichter tat. Nun geht es um nicht mehr und nicht weniger als den WM-Titel.

Handball-WM: Skandinavisches Duell im Finale - Spanien sichert sich WM-Bronze

Update 31. Januar, 16.05 Uhr: Noch rund 80 Minuten bis zum Anpfiff des Endspiels der Handball-WM 2021. Bevor sich Dänemark und Schweden im Finale gegenüberstehen, wurde das der dritte Platz ausgespielt. Im Duell zwischen Spanien und Frankreich setzten sich die Iberer mit 35:29 (16:13) durch und sicherten sich somit Bronze bei der Weltmeisterschaft.

Update 31. Januar, 15.40 Uhr: Noch zwei Stunden bis zum Finale der Handball-WM in Ägypten. Bei skandinavischen Duell zwischen Dänemark und Schweden werden insgesamt zwanzig Akteure aus der Handball-Bundesliga auflaufen. Während sich Dänemark vor zwei Jahren bei der Heim-WM gewannen, musste Schweden die letzten 22 Jahre ohne Titel auskommen. Der letzte Triumph gelang 1999 - kurioserweise in Ägypten.

Handball-WM: Skandinavisches Duell im Finale - Dänemark gegen Schweden im Live-Ticker

Erstmeldung vom 30. Januar 2021:

München - Das Finale der Handball-WM wird mit einem skandinavischen Duell beendet. Am Sonntag machen in Ägyptens Hauptstadt Kairo Schweden und Dänemark den Titel untereinander aus. Während die Dänen um Superstar Mikkel Hansen die Chance zur Titelverteidigung erhalten, ist es für Schweden die erste Finalteilnahme seit 20 Jahren.

Handball-WM: Finale zwischen Dänemark und Schweden im Live-Ticker

„Tre Kronor“ schlugen im Halbfinale Rekordweltmeister Frankreich hochverdient 32:26 und greifen nun nach ihrer fünften Goldmedaille. Kurios dabei: Den letzten Titel feierte Schweden 1999 - in Ägypten. Dänemark setzte sich anschließend in einem packenden Spiel 35:33 gegen Europameister Spanien durch.

Herausragender Akteur bei den Schweden, die als Außenseiter ins Turnier gegangen waren, war am Freitagabend einmal mehr Torhüter Andreas Palicka von den Rhein-Neckar Löwen. Zum besten Torschützen avancierte der Flensburger Linksaußen Hampus Wanne mit elf Treffern. Bei den Franzosen, die zuvor alle ihre sieben WM-Spiele gewonnen hatten, traf Hugo Descat am häufigsten (5 Tore).

Handball-WM: Superstar Mikkel Hansen führt Dänemark ins Finale gegen Schweden

„Es ist absolut unglaublich. Wir beweisen, dass man verdammt gut Erfolg haben kann, wenn man als Team spielt“, sagte Schwedens Torjäger Wanne und sprach von einem „besonderen Gefühl“.

Bei den Dänen erwies sich gegen Spanien, das Deutschland in der Gruppenphase praktisch aus dem Turnier kegelte, einmal mehr Hansen als Garant für den Sieg. Der Rückraum-Spieler steuerte zwölf Tore zum Erfolg bei.