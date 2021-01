Handball-WM: Deutschlands Minimalchance auf das Viertelfinale im Live-Ticker - „Mich ärgert das kolossal“

Deutschland kämpft bei der Handball-WM 2021 gegen Brasilien um die Minimalchance auf das Viertelfinale - am Samstagabend hier im Live-Ticker.

Handball-WM 2021 *: Deutschland trifft in Zwischenrundengruppe I auf Brasilien .

trifft in Zwischenrundengruppe I auf . Das DHB *-Team hat nach der Niederlage gegen Spanien (28:32) kaum noch eine Chance aufs WM-Viertelfinale .

hat nach der Niederlage gegen (28:32) kaum noch eine Chance aufs . Verfolgen Sie das Spiel gegen die Brasilianer am Samstagabend (20.30 Uhr) hier im Live-Ticker.

Deutschland - Brasilien -:- (-:-), Samstag, 20.30 Uhr

Deutschland: - Brasilien: - Zeitstrafen: -

München/Kairo - Deutschland will bei der Handball-WM 2021 in Ägypten gegen Brasilien nach der allerletzten Chance auf das Viertelfinale der Weltmeisterschaft greifen - doch das wird verdammt schwer.

Die in der Tabelle der Zwischenrunden-Gruppe I vor dem DFB-Team stehenden Ungarn, Spanier und Polen spielen am Samstag bereits am Nachmittag oder frühen Abend - und könnten vorlegen. Und dennoch will die deutsche Nationalmannschaft den Glauben auf die Minimalchance nicht aufgeben. Bleibt die Frage: Wer steht gegen die Südamerikaner im Tor?

Handball-WM: Deutschland - Brasilien im Live-Ticker - Kaum noch eine Chance auf das Viertelfinale

„Mich ärgert das kolossal. Ich bin richtig, richtig sauer und tief enttäuscht“, sagte 1A-Keeper Andreas Wolff (Kielce) nach der Niederlage gegen Spanien (28:32) selbstkritisch.

Der 29-Jährige hatte gerade einmal vier von 18 Bällen (22 Prozent) gehalten, ehe er kurz vor der Pause ausgewechselt wurde. Auch gegen Ungarn (28:29) hatte Wolff in der WM-Vorrunde nur zwei von 15 Bällen parieren können.

Handball-WM, Zwischenrunde, Gruppe I Tore Punkte 1. Ungarn 100:65 6 2. Spanien 88:83 5 3. Polen 89:66 4 4. Deutschland 99:75 2 5. Brasilien 71:89 1 6. Uruguay 48:117 0

„Die Frustration ist riesig, insbesondere in Verbindung mit dem Ungarn-Spiel. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie“, meinte Wolff weiter. Statt Wolff wird gegen Brasilien voraussichtlich Routinier Silvio Heinevetter (36, MT Melsungen) zwischen den Pfosten stehen.

Handball-WM: Deutschland - Brasilien im Live-Ticker - Alfred Gislason: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

„Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason*, „realistisch gesehen, müssen wir aber schon sehr viel Glück haben“. Das Ziel könne jetzt nur sein, „gute Leistungen zu zeigen und gleichzeitig die Punkte einzufahren“.

Nach der Niederlage gegen Spanien braucht das DHB-Team unbedingt einen Sieg, selbst dieser könnte aber nicht reichen, um vor dem letzten Gruppenspiel gegen Polen (Montag, 20.30 Uhr, hier im Live-Ticker) noch Aussichten auf das Viertelfinale zu haben.

Deutschland - Brasilien im Live-Ticker: Verpassen des Viertelfinales wäre ein großer Rückschritt

Das Verpassen der K.o.-Runde wäre für die deutsche Nationalmannschaft nach dem fünften Platz bei der Handball-EM 2020 und dem vierten Rang bei der Weltmeisterschaft 2019 zweifelsohne ein deutlicher Rückschritt. (pm) *tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks