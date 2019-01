Von einer Euphoriewelle getragen: DHB startet gegen Island in die Hauptrunde

Am Abend startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Hauptrunde der Handball-Weltmeisterschaft. Erster Gegner ist Island. Die Euphorie nach der gelungenen Vorrunde ist groß.

Auf direktem Weg Richtung Kabine – keine Chance. Uwe Gensheimer, der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, ist stets der letzte, der das Spielfeld verlassen kann. Erst muss er den deutschen TV-Reportern seine Eindrücke schildern, dann geht es für den Paris-Legionär wie gewohnt zu Thomas Villechaize, dem Kommentator des französischen Fernsehens.

Nach dem 31:23-Sieg im abschließenden WM-Vorrundenspiel gegen Serbien kam noch eine weitere Aufgabe hinzu. Jens Zimmermann, einer der Hallensprecher in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, holte Gensheimer vor das Mikrofon. Fragen hätte der Moderator allerdings gar nicht stellen müssen.

Denn Gensheimer war es hörbar auch so ein großes Bedürfnis, sich noch einmal zum Abschied aus Berlin an die Zuschauer in der Halle wenden zu können: „Ich muss den Fans in Berlin ein großes Kompliment machen. Das war super.“ Zugleich verlieh der 32-Jährige seiner Hoffnung Ausdruck, dass es heute zum Hauptrundenauftakt gegen Island (20.30 Uhr/ARD oder bei uns im Live-Ticker) direkt so weitergeht. „Dann lassen wir uns einfach tragen. Wir legen alles aufs Feld, was in uns steckt.“

Das WM-Fieber

19 000 Fans werden das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) in der Lanxess-Arena unterstützen. Dazu kommen mehrere Millionen an den Bildschirmen. Erstmals überträgt das Erste ein Handball-Länderspiel zur besten Sendezeit am Samstagabend. Es ist eine hohe Einschaltquote zu erwarten.

Die bisherigen Auftritte sahen im Schnitt mehr als sieben Millionen Zuschauer – beim WM-Coup 2007 waren es während der Vorrunde lediglich vier Millionen Menschen.

Der Blick zurück

Damit die Euphoriewelle nicht abebbt, hat die deutsche Mannschaft gegen Serbien nicht einen Gang zurückgeschaltet. „Wir haben das Niveau oben gehalten“, sagte Christian Prokop. Als der Vorsprung am größten war, probierte der Bundestrainer die Variante mit einem siebten Feldspieler aus.

Das Experiment floppte allerdings wie eine Neu-Interpretation eines Film-Klassikers, wenn die Schauspieler das Drehbuch noch nicht bis zum Ende gelesen haben. „Das war mehr als ein Eigentor“, resümierte Prokop.

Das nächste Spiel

Die Isländer werden kein Gegner sein, um verschiedene Spielsysteme testen zu können. Zwar sind die Nordeuropäer von der Papierform her in der Zwischenrunde der leichteste Kontrahent, aber nicht zu unterschätzen. Mit dem ehemaligen Kieler Aron Palmarsson haben sie einen der besten Spielmacher der Welt. Die Ausfälle der beiden verletzten Routiniers Gudjon Valur Sigurdsson und Alexander Petersson (beide Rhein-Neckar Löwen) kompensiert die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Gudmundur Gudmundsson durch eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kräften.

Prokop setzt auf die Vorzüge in der eigenen Deckung: „Einsatz, Laufwege, Absprachen – bei uns stimmt alles.“ Dazu ergibt sich eine gewisse Variabilität in der Spielsteuerung – durch Martin Strobel, Paul Drux und Fabian Wiede. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Steffen Weinhold. Kai Häfner ist vorsorglich am Freitag um 12.40 Uhr im Flugzeug mit nach Köln gereist.

Die Vorfreude

Für Drux waren die Partien in Berlin schon etwas Besonderes. Klar, er spielt in der Bundesliga für die Füchse. „Die Stimmung in der Arena war geil“, sagt der 23-Jährige, „nun freue ich mich aber auch auf Köln.“ Der Grund: Von seiner Heimatstadt Gummersbach bis zur Arena sind es nicht einmal 50 Kilometer.

Die noch ungeschlagene deutsche Mannschaft hat den Einzug ins Halbfinale bei dieser Handball-WM selbst in der Hand. Bei Siegen über Island, Kroatien (Montag, 20.30 Uhr/ZDF) und Spanien (Mittwoch, 20.30 Uhr/ARD) stünde sie im Halbfinale am kommenden Freitag in Hamburg. Bis dahin steht aber noch einiges an – und das nicht nur für Gensheimer.