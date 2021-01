Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Team will versöhnlichen Abschluss gegen Polen - Was passiert mit Gensheimer?

Uwe Gensheimer stand zuletzt etwas in die Kritik.

Deutschland trifft im letzten Hauptrundenspiel auf Polen. Das DHB-Team hat keine Chance mehr auf das Viertelfinale, will aber trotzdem einen versöhnlichen WM-Abschluss. Der Live-Ticker.

Deutschland trifft im letzten WM-Spiel auf Polen - die Partie im Live-Ticker

Deutschland trifft im letzten WM-Spiel auf Polen - die Partie im Live-Ticker. Für das DHB-Team besteht keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale

Dennoch will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen versöhnlichen WM-Abschluss, auch in Hinblick auf die Olympia-Qualifikation

Deutschland - Polen -:- (-:-), Mo., 20.30 Uhr ARD

Deutschland: Polen: Strafminuten:

München/Kairo - Zum Abschluss der Handball-WM trifft das DHB-Team in Kairo auf Polen. Auch wenn es für die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason letztlich um Nichts mehr geht, wollen Uwe Gensheimer und Co. einen versöhnlichen Abschluss.

Gerade auch im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation wäre ein Sieg für das Selbstvertrauen wichtig. Im März kämpft Deutschland in Berlin in einem Vierer-Turnier gegen Schweden, Slowenien und Algerien um das Olympia-Ticket.

Daher will das DHB-Team trotz des verpassten Viertelfinals, was bereits vor dem Sieg am Samstag über Brasilien feststand, ein Erfolgserlebnis verbuchen. Trotz der bitteren Niederlage gegen Spanien hatte das DHB-Team gehofft. Gerade auch nach dem Ärger um Kapitän Gensheimer nach der Partie wäre ein versöhnlicher Abschluss wichtig. Der Weltklasse-Linksaußen hatte sich unmittelbar nach der Partie unglücklich im ZDF geäußert.

Handball-WM im Live-Ticker: DHB-Team will versöhnlichen Abschluss - Darf Wolff gegen Polen ran?

„Ich weiß nicht, ob das der Vereinszugehörigkeit geschuldet ist“, so der Profi der Rhein-Neckar Löwen: „Missgunst und Neid sind manchmal schon ein bisschen da, habe ich das Gefühl.“ Darüber hinaus fühle er sich im DHB-Team nicht richtig in Szene gesetzt: „Da kommt, glaube ich, auf der rechten Seite mehr an.“

Anschließend gab es eine Mitteilung des DHB, in der sich Genseheimer äußerte. „Ich habe mich nie negativ über Spieler und Trainer geäußert und werde dies auch nicht tun“, wird der 34-Jährige darin zitiert: „Wer mir Böses

unterstellt, irrt. Die ständige externe Kritik empfinde ich als respektlos und mangelnde Wertschätzung.“

Bei der WM hatte es immer wieder Diskussion über fehlende Führungsqualität im DHB-Team gegeben. Auch Keeper Andres Wolff konnte seine Klasse selten unter Beweis stellen und gehörte daher gegen Brasilien nicht zum Kader. Nominiert ihn Gislason zum WM-Abschluss gegen Polen? (smk)