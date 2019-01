Geburtstag mit besonderen Gästen: Kaufunger beim Training der Handball-Nationalmannschaft

Ein ist ein besonderer Tag für Erik Ullrich. 18 Jahre wird er. Besonders ist sein Tag auch, weil er beim öffentlichen Training der Handball-Nationalmannschaft dabei war.

Für den jungen Handball-Torwart von den Füchsen ist es kein ganz normaler Tag. Kurz nach 17 Uhr steht er sonst oft schon in Trainingsklamotten auf dem Parkett im Sportforum Hohenschönhausen und wärmt sich mit den Vereinskollegen aus der Berliner A-Jugend auf. Seine Eltern sind extra aus dem nordhessischen Kaufungen nach Berlin gereist, um ihrem Sohn zu gratulieren.

Heute beginnt die Übungseinheit allerdings erst um 18 Uhr. Das gibt ihm die Möglichkeit, noch einen Blick in die große Halle nebenan zu werfen. Dort kann er die deutsche Nationalmannschaft sehen. Zwei Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel (Donnerstag, 18.15 Uhr, live im ZDF) der DHB-Auswahl gegen Korea absolviert das Team von Christian Prokop ein öffentliches Training.

Fast 1700 Fans sind gekommen. Mehr hätten auch nicht reingepasst. 2 Euro hat eine Eintrittskarte gekostet. Der Erlös aus dem Verkauf der Tickets ist für die gute Sache bestimmt – die Nationalmannschaft unterstützt ein Projekt des Kinderhilfswerks Plan International in Hanoi. Allerdings erfüllt dieser Termin noch einen anderen Zweck: WM-Fieber entfachen.

„Ich bin überrascht, dass schon so viele Menschen hier sind. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Begeisterung ist echt schon spürbar“, sagt Abwehrrecke Finn Lemke. In der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena werden am Donnerstag mehr als achtmal so viele Zuschauer auf den Tribünen sitzen und die Mannschaft des Deutschen Handballbundes (DHB) anfeuern.

+ Viele Autogrammwünsche: Finn Lemke (rechts) und seine Nationalmannschaftskollegen Hendrik Pekeler und Fabian (Mitte) hatten alle Hände viel zu tun. © Björn Mahr

„Das ist etwas Besonderes, wenn man die besten deutschen Spieler mal so erleben kann“, sagt Ullrich. Für ihn ist es ein kleines Geburtstagsgeschenk – auch wenn er selbst nicht den deutschen Keepern Andreas Wolff und Silvio Heinevetter nacheifert. „Dies sind auch zwei Klasse-Torhüter“, erklärt das Nachwuchstalent, „mein Vorbild ist allerdings der Däne Niklas Landin.“

Zumindest einen Nationalspieler kennt er schon näher: Füchse-Star Paul Drux. Sie waren zur selben Zeit in der Reha: Bei Drux war es das Knie, bei Ullrich die Hüfte. „Da kommt man schon mal ins Gespräch.“ Der Kaufunger weiß, welche körperlichen Probleme der dynamische Rückraumspieler immer mal wieder wegstecken musste. Nun drückt er dem 23-Jährigen fest die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt und dem deutschen Team bei der Handball-WM kräftig helfen kann.

An diesem Spätnachmittag ist es für Drux und seine 15 Mitspieler ein lockeres Programm: Laufen, Dehnen, Werfen, Abschlussspielchen. Falls sich ein koreanischer Scout unter die Besucher gemischt hat: Taktische Erkenntnisse nimmt er nicht wirklich mit.

Nach 55 Minuten ist die Einheit beendet – zumindest der sportliche Teil. Der angenehme Teil kommt erst noch. Viele Kinder halten den Nationalspielern Trikots und Fotos für Autogramme hin. „Die WM kann jetzt losgehen“, erklärt DHB-Teammanager Oliver Roggisch, ein Weltmeister von 2007.

Erik Ullrich bekommt von all dem nichts mehr mit: Er ist aus der einen Halle raus und direkt in die andere Halle rein. Training an einem für ihn besonderen Tag.

Live-Video vom öffentlichen Training: