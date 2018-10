ARD und ZDF übertragen: Kein TV-Blackout bei Handball-WM 2019

Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 wird bei ARD und ZDF zu sehen sein. Auch weitere Turniere werden bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein.

ARD und ZDF haben sich mit dem TV-Rechteinhaber Lagardère Sports auf eine Übertragung der TV-Rechte für das Turnier verständigt, teilen die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mit. Erstmals seit 2013 wird in Deutschland ein großes Handball-Turnier wieder im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

"Handball ist eine großartige Mannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das Wintermärchen, die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer im eigenen Land Weltmeister wurden", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut.

ZDF zeigt WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar

Auch erste Details über die Verteilung der WM Spiele sind bereits bekannt: Das ZDF überträgt am 10. Januar 2019 das Eröffnungsspiel der Handball-WM in Berlin. Die DHB-Auswahl trifft dann auf ein vereintes Team aus Korea. Die ARD steigt am 14. Januar mit der Partie gegen Russland in die Live-Berichterstattung ein.

Weitere Turniere bei ARD und ZDF

Darüber hinaus sicherten sich ARD und ZDF bereits die TV-Rechte für die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025 sowie für die Europameisterschaften 2020, 2022 und auch die EM 2024 in Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhin über die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassend berichten können", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.

Alle Informationen zur Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark finden Sie in dieser Übersicht. Dort finden sie einen ausführlichen Spielplan, eine Übersicht über die Spielorte und Porträts der deutschen Nationalspieler. (axl/dpa)