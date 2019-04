Mit 34 ist für Handball-Torfrau Julia Gronemann nun Schluss

Der Höhepunkt: Julia Gronemann mit dem DHB-Pokal beim zweiten Triumph mit dem Buxtehuder SV am 27. Mai 2017 in Bietigheim gegen den Tus Metzingen.

Kassel/Buxtehude. Wenn erfolgreiche Sportler-Karrieren abrupt enden, dann oft wegen schwerer Verletzungen. Von diesem Pech bleibt Julia Gronemann verschont.

Zum Glück. „Außer dem einen oder anderen ausgekugelten Finger war da nie etwas“, sagt sie. Und dennoch muss die Handball-Torhüterin des Bundesligisten Buxtehuder SV aus dem nordhessischen Helmarshausen ihre Laufbahn eher beenden als geplant. Was ist denn da los?

Anfang Januar verkündete das „schönste Lächeln des nordhessischen Handballs“ (HNA 2013) den Abschied vom Handball zum Saisonende. Im letzten Punktspiel am 18. Mai gegen Nellingen wollte sie zum letzten Mal das BSV-Trikot tragen. So der Plan. Am 17. Februar dann feierte sie ihren 34. Geburtstag. Und schon gut drei Wochen später folgte die nächste Nachricht: Nach 141 Bundesliga-Spielen, Gewinnen des DHB-Pokals 2015 und’17, der Vizemeisterschaft 2015 sowie Einsätzen im Europapokal ist schon jetzt Schluss. Sofort. Feierabend.

Der Grund? „Der schönste, den es für ein vorzeitiges Ende der Karriere gibt“, sagt Gronemann und strahlt. Mit ihrem Lebensgefährten Sebastian Simon freut sie sich „riesig auf unseren ersten gemeinsamen Nachwuchs“. Wehmut? Fehlanzeige – „auch wenn ich gern noch ein Spiel im BSV-Trikot bestritten hätte“.

Allerdings: „Der Sport und seine stete Herausforderung werden mir fehlen, vor allem das Leben und Erleben in einem Team“, sagt Gronemann. „Aber jetzt gibt es erst einmal andere Themen – Kinderzimmer einrichten, den nächsten Lebensabschnitt planen.“ Und danach? „In einer unteren Klasse werde ich wohl nicht spielen später, dafür bin ich zu ehrgeizig“, sagt die Bundesliga-Akteurin. „Aber der Verein möchte mich in die Jugendarbeit einbinden, das kann ich mir gut vorstellen.“

Julia Gronemann plant und taktet ihr Leben konsequent – „sonst wäre es nicht möglich gewesen, über all die Jahre in Sport und Beruf parallel zu fahren“. Sie hat sich auch im Handball-Oberhaus nie als Profi auf Handball konzentriert, sondern zugleich stets Studium und Beruf forciert. „Auch wenn es bei fünfmal Abendtraining und dreimal Morgens plus individuellen Kraftübungen hart war.“ Derzeit unterrichtet sie 18 Stunden pro Woche, ihr Plan ist an die Trainingszeit angepasst.

Mit dem Beginn der Sommerferien wird sich das ändern – dann beginnt der Mutterschutz. Wieder passt es optimal, „denn ich kann das Schuljahr vernünftig abschließen“. Es beginnt das Leben (zunächst) ohne Handball für die Torfrau, die 2013 vor die Tore Hamburgs gegangen war, zum Buxtehuder SV.

Dort erlebte sie ihre sportlichen Höhepunkte. „Die beiden Pokalsiege waren die Tops, klar. Aber auch jeden Aufstieg werde ich nie vergessen. Mit Wildungen in die erste Liga. Und früher mit der HSG Oberweser in die Landesliga, das war ein tolles Erlebnis. Eine Freundin und ich, wir waren als A-Jugendliche die Küken im Team und meine Mama Heike hat damals auch noch gespielt.“

Und die Flops? Schwere Verletzungen von Mitspielerinnen, die getröstet werden mussten, „das nimmt mich immer sehr mit“. Die Insolvenzen in Bad Wildungen und Lohfelden, „damals kurz vor Serienbeginn, als eine super Regionalliga-Truppe mit Mädels wie Annika Müller (heute Ditzel) und Christina Decker (heute Schmidt) plötzlich auseinander brach, das war hart“. Und dann die erste Teilnahme am Final Four des DHB-Pokals in Leipzig. Ein Supererlebnis. Eigentlich. „Aber wir sind im Halbfinale gescheitert, haben am nächsten Tag beim Finale nur zugesehen. Und ich habe die Hochzeit meines Cousins verpasst“, sagt Gronemann.

Aber all das ist lang her. „Jetzt beginnt etwas Neues. Und ich freue mich drauf.“

Zur Person

Julia Gronemann (34) aus Helmarshausen in Bad Karlshafen begann als sportliches Multitalent. Die DLRG-Rettungsschwimmerin war hessische Jugendmeisterin, fand ihr Glück aber beim Handball. Den Anfängen bei der HSG Wesertal folgten Berufungen in die Bezirksauswahl von Trainer Thomas Damm und in die Hessenauswahl, rasch kreuzten sich die Wege mit Landestrainer Dirk Leun, der sie später auch nach Buxtehude holte.

Vereine: HSG Wesertal, HSG Lohfelden/Vollmarsh., Eintracht Baunatal, Tuspo Waldau, HSG Bad Wildungen, Buxtehuder SV.

Familie: Liiert mit Sebastian Simon („Ex-Fußballer, kein Handballer“), Anfang September wird der erste Nachwuchs erwartet. Nicht verwandt mit der Kasseler Grünen-Abgeordneten Vanessa Gronemann (MdL)

Beruf: Lehrerin für Deutsch, Sport und Darstellendes Spiel seit 2013 am Gymnasium Buxtehude Süd, zuvor an der Melanchthon-Schule Steinatal (Schwalm).