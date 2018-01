Kai Häfner - Handball-Bad Boy im rechten Rückraum

Handball-Nationalspieler Kai Häfner ist für Melsungens Trainer Michael Roth "in der Liga der Spieler mit den meisten Wurfvarianten“. Bei den Bad Boys ist er auch gesetzt.

Ein Rückblick: Als das deutsche Nationalteam im Januar 2016 in Polen Europameister wurde, wurden zwei Spieler zu Helden, die zu Beginn des Turniers noch gar keine Rolle gespielt haben: Kai Häfner und Julius Kühn. Die Rückraumschützen wurden nachgemeldet, weil sich die Kieler Steffen Weinhold und Christian Dissinger verletzt hatten.

Melsungens-Neuzugang Kühn erinnert sich: „Natürlich denkt man immer noch gern daran zurück. Wir haben uns damals in Breslau am Flughafen getroffen und sind von einem Taxi zum Teamhotel gebracht worden.“

Zwar hatte das Duo seinerzeit am Vorbereitungslehrgang des DHB-Teams teilgenommen, mit einer schnellen Rückkehr zur Mannschaft hatte es aber nicht gerechnet. Kühn: „Wir haben dies alles gar nicht so schnell begreifen können.“

Ob Häfner und Kühn auch in diesem Jahr in Kroatien einen Handball-EM-Traum erlebt, werden die nächsten Wochen zeigen. Hier gibt es alle Infos zur Europameisterschaft in Kroatien und den Spielen der Deutschen Nationalmannschaft, der "Bad Boys".

"Bad Boy" Kai Häfner - ein Porträt

Kai Häfner spielt seit 2014 bei den Recken TSV Hannover-Burgdorf. Dort trägt er die Rückennummer 17 - im März 2017 verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2020.

Die TSV ist derzeit nach 19 Partien überraschend Dritter in der Handball-Bundesliga - woran Häfner mit bisher 99 Treffern wesentlich beteiligt ist. "Wir wussten schon, dass wir zu guten Leistungen fähig sind. Dass wir das bislang in dieser Konstanz abrufen können, war so wahrscheinlich nicht zu erwarten", sagt Häfner, dem Melsungens Coach Michael Roth bescheinigt, besonders gut in 1:1-Situationen zu sein.

Der 1,92 Meter große und 93 kg schwere Halbrechte wurde am 10. Juli 1989 in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) geboren - ist also Sternzeichen Krebs. Der Sportmanagement-Student mit der Schuhgröße 46 schreibt zwar mit rechts, wirft aber mit links. Er ist seit 2016 verheiratet.

Die größten sportlichen Erfolge des Mannes, dessen Handballkarriere beim TSB Schwäbisch Gmünd startete, sind die Junioren-Vize-Europameisterschaft 2008, die Junioren-Weltmeisterschaft 2009, der EHF-Cup-Sieg 2011, der Europameistertitel 2016 sowie die Bronzemedaille bei Olympia 2016.

Sein Debüt im Trikot des Deutschen Handball-Bundes gab Kai Häfner am 15. April 2010 in Haugesund/Norwegen gegen Dänemark. Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft absolvierte er bisher 57 Spiele, in denen er 132 Tore erzielte (Stand: 10.1.2018).

Weitere Vereine vor seinem Engagement in Hannover: TV Bittenfeld (2006 bis 2007), Frisch Auf! Göppingen (2007 bis 2011) und HBW Balingen-Weilstetten (2011 bis 2014).

Im Fragebogen der Hannoveraner Recken gibt Kai Häfner an, dass er WhatsApp, Mails und Sport1 als liebste Apps nutze. Als Lieblingsessen nennt er Schnitzel mit Pommes, Spätzle und Salat, sein liebstes Getränk sei Wasser und Coca Cola. Seine Hobbies sind laut DHB-Porträt Tennis spielen und Musik hören.

Autogrammadresse : c/o TSV Hannover-Burgdorf, Schmiedestraße 12 c, 31303 Burgdorf