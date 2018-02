THW Kiel vs. MT Melsungen: Die Enttäuschten in der Handball-Bundesliga - Liveticker

Das Topspiel der Handball-Bundesliga steigt am Donnerstag ab 19 Uhr (live bei Sky und hier im Ticker) in der Kieler Sparkassen-Arena.

Es ist nicht nur ein Kräftemessen zweier Tabellennachbarn, sondern auch ein Duell der Enttäuschten. Denn: Gastgeber THW Kiel verlor am Samstag in der Champions League vor heimischer Kulisse 29:30 gegen den polnischen Vertreter Kielce, und die MT Melsungen kam tags darauf in eigener Halle gegen den TBV Lemgo nicht über ein 33:33 (unser Spielbericht) hinaus.

„Ein unglaublich wichtiges Spiel“, sagt MT-Torjäger Julius Kühn. Klar, bei einem Sieg würden die Nordhessen den Rekordmeister vom sechsten Platz verdrängen und die eigenen Ambitionen auf einen Europapokalplatz unterstreichen. Nur der Sieger bleibt oben dran.

Hier nennen wir bereits jetzt fünf Gründe, weshalb es ein ganz enges Spiel werden wird:

Die personellen Probleme. Davon können beide Teams ein Liedchen sorgen. Beim THW fallen sicher Abwehrstratege Rene Toft Hansen und Steffen Weinhold aus. Äußerst fraglich zudem, ob der stark angeschlagene Spielmacher Domagoj Duvnjak dabei sein kann. Die MT muss indes auf Schlussmann Nebojsa Simic sowie Abwehrchef Finn Lemke verzichten, der wegen einer Zerrung erst gar nicht am Mittwoch mit nach Kiel gereist ist. Das angekratzte Selbstvertrauen der Kieler. „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um gegen Kiel zu spielen“, sagt MT-Spielmacher Timm Schneider. Tatsächlich steckt der THW in einer prekären Lage. Eigentlich hat der Klub eine erneute Qualifikation für die Königsklasse fest eingeplant. Doch nach den jüngsten Niederlagen gegen Wetzlar und in Hannover könnte es sogar mit einem Platz im EHF-Cup eng werden. Kreisläufer Patrick Wiencek appellierte bereits im Vorfeld der Top-Begegnungen an die eigenen Anhänger: „Wir sind in einer schwierigen Phase, in der uns ein Hexenkessel wie gegen Kielce unglaublich helfen kann.“ Die Qualität der Teams: Auch wenn beide Mannschaften nicht komplett antreten können, so steckt dennoch viel Potenzial in den Kadern. Sky-Experte Stefan Kretzschmar erklärte in seinem Blog, der THW sei nicht mehr die sehr dominante Mannschaft. Allerdings: „Die erste Sieben der Kieler, plus ein bis zwei Auswechselspieler, ist Weltklasse.“ Angefangen beim Regisseur Miha Zarabec über die Rückraumschützen Nikola Bilyk und Lukas Nilsson bis hin zu den Torleuten Andreas Wolff und Niklas Landin – der Rekordmeister ist exzellent besetzt. Doch auch die Melsunger bestehen nicht nur aus den Nationalspielern Julius Kühn und Tobias Reichmann, der eine besondere Verbindung zu Kiel hat. Vor allem der Däne Lasse Mikkelsen harmoniert zusehends besser mit Kühn und Kapitän Michael Müller. Die taktischen Möglichkeiten. Durch die Rückkehr des zuletzt verletzten Timm Schneider ins Melsunger Aufgebot hat Coach Michael Roth mehr Variationsmöglichkeiten. „Wir haben damit zwei Systeme“, sagt Roth. Schneider steht für kluge Übergänge an den Kreis, Mikkelsen ist eher der klassische Mittelmann. Die Motivation. Bis zum Mittwoch waren schon fast alle 10.285 Karten verkauft – es wird also heiß unterm Dach. Roth hofft, dass seine Schützlinge aus der Anspannung Energie schöpfen und in der Deckung mehr Aggressivität zeigen. „Bei uns müssen alle ein bisschen mehr in der Abwehr tun“, sagt der Trainer. Zuletzt wirkten Philipp und Michael Müller sowie Felix Danner und Marino Maric etwas gehemmt. Es gilt vor allem, Tormann Johan Sjöstrand zu unterstützen. Der Schwede, am Montag 31 Jahre alt geworden, würde sich über ein nachträgliches Geschenk sehr freuen.

Was Sie über Kiel wissen müssen

Kiel ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein: 247.000 Menschen leben in der Stadt an der Ostsee.

Die Kieler Woche zieht nicht nur Segelsportfans aus aller Welt an. Zu dieser traditionellen Großveranstaltung in der letzten Juni-Woche kamen 2017 mehr als 3 Millionen Besucher. Um die Kieler Woche herum hat sich auch ein Volksfest etabliert.

Kiel beheimatet mittlerweile zwei herausragende Sport-Mannschaften. Nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer sorgen die Fußballer von Holstein Kiel in der 2. Bundesliga für Furore. Im Schnitt kamen sogar mehr Zuschauer zu den Partien von Holstein Kiel (10.364) als zu den Heimspielen des Handball-Rekordmeisters THW Kiel (10.284).

Einige bekannte Sportler kamen in Kiel zur Welt. Dazu gehören unter anderen die Fußball-Profis Fin Bartels und Sidney Sam, die frühere Weltklasse-Hochspringerin Heike Henkel und Handball-Nationalspieler Rune Dahmke vom THW Kiel.

Einige aktuelle und ehemalige Handballer der MT Melsungen liefen schon für den THW Kiel auf. Neben Johan Sjöstrand und Tobias Reichmann sind dies Daniel Kubes und Dener Jaanimaa. Zudem war MT-Manager Axel Geerken früher Torwart in Kiel.

