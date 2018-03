Termin-Chaos im Handball: Höchste Zeit für deutlichere Signale

Ein zerstückelter Terminplan in der Handball-Bundesliga, dazu zeitgleich Spiele in der Champions League. Im Handball herrscht derzeit Termin-Chaos. Das muss sich schnell ändern, meint HNA-Sportredakteur Gerald Schaumburg.

Ja geht’s denn noch? Haben die Macher im Handball vollends den Kopf verloren? In der Bundesliga wird jeder Spieltag komplett zerrissen, sonntags wird sogar mittags gespielt. Der einzige Tag, an dem viele Familien und Generationen mal gemeinsam am Tisch sitzen können.

Ein Skandal. Und doch wird er noch getoppt vom Streit um Macht und Moneten zwischen HBL und Europaverband. Die Aufteilung der Termine ist da nur das vordergründige Problem. Aber es ist das, was alle in Rage bringt – die Vereinsfunktionäre, die Spieler und die Fans, die mit ihrem Eintrittsgeld den Sport immerhin noch zu Teilen finanzieren.

Die Löwen setzen jetzt ein Zeichen mit dem Einsatz ihrer dritten Mannschaft in der Königsklasse. Aber reicht das? Nein! Es wird höchste Zeit, dass Vereine, Fans, Sponsoren und die Spieler, auf deren Knochen die Terminhatz als Ursache fast allen Übels geht, gemeinsam noch deutlichere Signale senden. Wie wäre es mit einem Boykott der EHF-Klubwettbewerbe? Was wäre dieser Verband ohne die Zugpferde der Bundesliga, ohne das Geld deutscher Fans und deutscher Sponsoren?

EHF und HBL müssen schnellstens handeln – und zwar gemeinsam! Zurückkehren zur alten Terminstruktur: Samstags Bundesliga, in der Woche Europapokal. Spieltage reduzieren. Damit nicht noch mehr Stars der Bundesliga den Rücken kehren und nach Ungarn, Polen gehen.

