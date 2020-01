Handball-EM im Live-Ticker: Deutschland gegen Österreich - es geht ums Prestige

Die deutschen Handballer spielen wohl nur noch um die goldene Ananas. Das Duell gegen Österreich sorgt dennoch für Brisanz. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Österreich - Deutschland, Montag, 20.30 Uhr, in Wien

Österreich: Deutschland: Zuschauer in Wien: Schiedsrichter: Slave Nikolov / Gjorgji Nachevski (MKD)l

Wien - Die deutschen Handballer starten ihre Abschiedstournee. Nach der bitteren 24:25-Niederlage gegen Kroatien sind die Chancen auf ein Weiterkommen nur noch theoretischer Natur. Denn es bräuchte gleich mehrere Handball-Wunder, damit die deutsche Mannschaft doch noch das Halbfinal-Ticket löst. Oder wie es DHB-Vizepräsident Bob Hanning treffend formuliert: „So besoffen kann man gar nicht sein.“

Österreich - Deutschland im Live-Ticker: Spiel wird zur Charakterfrage

Für die deutsche Mannschaft werden die letzten beiden Hauptrunden-Spiele somit zur Charakterfrage. Es gilt, trotz der minimalen Halbfinal-Chance das eigene Gesicht zu wahren. Schließlich hatten sich die Handballer durch ihre kämpferische Leistung gegen Kroatien zurück in die Herzen der Fans gespielt. Die verkorksten Vorrundenspiele gerieten fast in Vergessenheit. Diesen Aufwärtstrend will das Team bestätigen. Als neues Ziel hat sich die Mannschaft das Spiel um Platz fünf in Stockholm gesetzt. Ein Sieg gegen Österreich wäre dafür Pflicht.

Österreich - Deutschland im Live-Ticker: Besonderer Ansporn für Österreich

Zudem geht es ums Prestige in der Partie gegen das Nachbarland. Generell zählt der Co-Gastgeber in Europa nicht zu den Top-Teams, allerdings spielen sie bisher eine sehr ansprechende Europameisterschaft. Für Österreich gibt es zudem einen besonderen Anreiz: Platz fünf bei der EM würde das Ticket für die Olympia-Qualifikation bedeuten, welches Deutschland als WM-Vierter 2019 schon sicher hat.

Spieltag 3 in der Hauptrundengruppe steht an

Österreich gegen Deutschland ab 20.30 Uhr

Anpfiff der heutigen Partie ist um 20.30 Uhr. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker und versorgen sie bereits vorab mit allen relevanten Informationen zum Nachbarschafts-Schlager.

Österreich - Deutschland: Die voraussichtliche Starting-7 des DHB-Teams

Wolff - Kastening, Häfner, Drux, Kühn, Gensheimer - Pekeler