Magdeburg mit weißer Weste - erster Punktverlust für die Löwen

Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seine weiße Weste gewahrt, dagegen leistete sich der zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen im fünften Spiel den ersten Punktverlust.

Der amtierende DHB-Pokalsieger kam durch einen Treffer von Mads Mensah erst eine Sekunde vor der Schlusssirene zu einem mühevollen 24:24 (12:11) in eigener Halle gegen den SC DHfK Leipzig.

Derweil setzte Spitzenreiter SC Magdeburg seine Siegesserie fort. Der SCM gewann bei Altmeister VfL Gummersbach souverän mit 31:20 (17:10) und führt die Tabelle mit 12:0 Punkten vor Meister SG Flensburg-Handewitt (10:0) an. Die Flensburger waren am Sonntag in der Champions League beim HBC Nantes in Frankreich im Einsatz und deshalb in der Bundesliga spielfrei.

Bergischer HC schlägt TBV Lemgo

Rekordmeister THW Kiel meldete sich nach zwei Niederlagen in Folge als Sieger zurück und verbesserte sich in der Tabelle auf den fünften Platz. Die Zebras gewannen gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim nach einer zähen ersten Halbzeit am Ende souverän mit 34:20 (13:10). Für Furore sorgt weiterhin Aufsteiger Bergischer HC, der sich nach dem 35:26 (18:10) gegen den TBV Lemgo Lippe auf Position sechs der Tabelle schob.

Seinen Platz in der Spitzengruppe behauptete Frisch Auf Göppingen durch ein 31:25 (14:11) gegen den TBV Stuttgart. Während Stuttgart sich nach der Niederlage auf Platz zwölf wiederfindet, liegt Göppingen als Vierter nur einen Punkt hinter den Rhein-Neckar Löwen auf Position drei.

